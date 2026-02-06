Las aves migran de una altitud a otra por los recursos, no por los cambios de temperatura

4 minutos

Redacción Ciencia, 6 feb (EFE).- Las aves de montaña que migran de una altitud a otra entre estaciones lo hacen para buscar recursos, no para escapar de los cambios de temperatura, apunta un estudio que rastreó los patrones de migración de 10.998 poblaciones de pájaros en cordilleras de alrededor del mundo.

Las conclusiones se publican en la revista Science Advances, en un artículo que firman, entre otros, investigadores de las universidades británicas East Anglia y College de Londres y de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Existen varias hipótesis sobre por qué las aves y otras especies migran hacia arriba y hacia abajo de las montañas a medida que cambian las estaciones.

Una teoría sostiene que esto se debe principalmente a la evolución a largo plazo y a los nichos climáticos a los que las especies se han adaptado durante millones de años. Un ejemplo, las poblaciones de aves pueden descender de las montañas en invierno, cuando se enfría su hábitat estival, explica un resumen de la revista.

Otra, la hipótesis de la «eficiencia energética», vinculada a cómo las especies actuales gestionan sus presupuestos energéticos y compiten por los recursos disponibles, que varían en el espacio y el tiempo.

En este trabajo, el equipo liderado por Marius Somveille, adscrito a las dos universidades británicas, comparó estos dos supuestos.

Utilizando datos de un programa de ciencia participativa llamado eBird, examinó los cambios estacionales de altitud de 10.998 poblaciones de aves pertenecientes a 2.684 especies diferentes en 34 regiones montañosas, entre ellas tres españolas: Pirineos catalanes, la Cordillera Cantábrica y Sierra Nevada, en Andalucía.

Entre las zonas montañosas analizadas también están las del norte de Argentina, Chile central o las Montañas Rocosas.

Según la investigación, más del 30 % de las poblaciones de aves estudiadas que viven todo el año en las laderas montañosas son migrantes altitudinales (definidas como poblaciones con altitudes estacionales promedio separadas por más de 200 metros), lo que confirma que la migración altitudinal es un fenómeno notable a nivel mundial.

Entre estas, solo unas pocas poblaciones cambian radicalmente su distribución a lo largo del gradiente altitudinal, por ejemplo, en más de 1.000 metros en promedio, lo que refleja el patrón observado para la migración latitudinal, donde pocas especies de aves migran distancias muy largas.

El equipo realizó simulaciones para conceptualizar cómo la riqueza de recursos y, en relación con ello, la competencia ecológica cambiaban estacionalmente. Determinaron que la migración altitudinal estaba más estrechamente correlacionada con los recursos.

Si la temperatura fuera el motor de la migración, las poblaciones de aves de regiones como los trópicos no deberían migrar tanto como las de latitudes más altas. Sin embargo, los resultados mostraron que las aves de montaña de esta región seguían desplazándose hacia arriba y hacia abajo según la estación.

«En contraste con la hipótesis predominante (…), encontramos respaldo para la teoría de que las interacciones ecológicas, en particular las relacionadas con el consumo de energía y la competencia en las condiciones ambientales actuales, son las principales fuerzas que configuran la distribución de las aves en las montañas a lo largo del ciclo anual», escriben los autores en su artículo.

En general este trabajo proporciona una mejor comprensión y capacidad predictiva para las aves de montaña bajo el cambio global, apuntan los autores, entre los que también hay científicos del Instituto de Tecnología de Georgia y de la Academia Sinica (Taiwán).

Para Somveille, la actividad humana está afectando la disponibilidad de energía y recursos en entornos montañosos.

«Las zonas más bajas están perdiendo hábitat debido a la actividad humana, mientras que las más altas se mantienen más protegidas porque son más difíciles de alcanzar. Es probable que estos cambios modifiquen significativamente el lugar donde las aves pueden vivir y cómo se distribuyen por las montañas», subraya el investigador en un comunicado de East Anglia. EFE

ngg/acm