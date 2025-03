Las bandas armadas atacan las instalaciones del mayor grupo de medios de Haití

2 minutos

Puerto Príncipe, 13 mar (EFE).- Las bandas armadas atacaron en las últimas horas las instalaciones en Puerto Príncipe de la Radio Televisión del Caribe (RTCV), el mayor grupo de medios de Haití, informó este jueves la cadena.

Como indicó RCTV, hace un año tuvo que abandonar ese local para poder seguir funcionando debido a las acciones de las bandas.

Fotos y vídeos que circulan por las redes sociales muestran uno de los edificios de RCTV en llamas en una zona bajo control de las bandas desde hace varios meses.

«Los hombres han prendido fuego a la radio. Aquí están las llamas, aquí están las llamas. ¿Ves las ventanas? Todas están en llamas», se escucha en uno de los vídeos acerca del ataque perpetrado por la coalición armada ‘Vivre Ensemble’ (Vivir Juntos) liderada por Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’.

Y continúa: «Donde estoy yo ni siquiera debería estar para hacer el vídeo, porque no sé dónde se esconden (los bandidos) para que no me maten».

Hace unos días las bandas que forman esa coalición retomaron las acciones en la zona de Carrefour-feuilles, de la Place Jeremie, donde han empujado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares.

El nuevo ataque de las pandillas a RTCV muestra su control sobre territorios tomados últimamente, a pesar de la presencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití desde junio de 2024.

Ya en marzo del año pasado, durante una ofensiva de las bandas armadas en el centro de Puerto Príncipe, las vallas de las instalaciones de RCTV fueron blanco de varios proyectiles, que provocaron también el derrumbe de algunas ventanas.

Debido a esta situación, los responsables trasladaron al personal a otro lugar más seguro, con el fin de poder seguir funcionando.

En los últimos años, medios de comunicación y periodistas han sido víctimas de la creciente inseguridad en Haití.

En 2024, según datos verificados por la ONU, al menos 5.626 personas murieron en Haití como consecuencia de las acciones de bandas criminales (un millar más que el año anterior), 2.213 resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas. EFE

mm/acm/mt