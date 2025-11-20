Las bolsas asiáticas repuntan después de sólidos resultados de Nvidia

Los mercados asiáticos registraron alzas el jueves luego de que Nvidia anunciara fuertes resultados, gracias a la enorme demanda de sus chips para la inteligencia artificial (IA).

Los ingresos de la firma estadounidense podrían aplacar de momento los recientes temores de los mercados por la excesiva valoración de las acciones tecnológicas.

También podrían ayudar a olvidar brevemente el pesimismo causado por un reciente informe de la Reserva Federal estadounidense que sugirió que no recortaría los tipos de interés en su próxima reunión, en diciembre.

Nvidia reportó ganancias de 31.900 millones de dólares para el tercer trimestre del año, con ingresos récord de 57.000 millones de dólares en ese periodo.

Las firmas tecnológicas lideraron las alzas en los mercados asiáticos. Las surcoreanas Samsung y SK hynix, la taiwanesa TSMC y el gigante japonés de la inversión tecnológica SoftBank tuvieron una jornada de valorización.

La Bolsa de Tokio llegó a subir más de 4%, mientras los mercados de Seúl y Taipéi registraron incrementos de más de 2%.

Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington y Yakarta también operaron en alza.

Stephen Innes, de SPI Asset Management, comentó que «la última proyección de Nvidia ha, por ahora, suavizado los bordes más filosos de la ansiedad por la burbuja de la IA que envuelve a los mercados mundiales».

Pero advirtió que «este es aún un mercado que se equilibra entre la euforia por la IA y una realidad llena de deudas».

