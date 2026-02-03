Las bolsas asiáticas y el oro se disparan tras la caída generalizada de la víspera

afp_tickers

2 minutos

Las bolsas de Tokio y Seúl se dispararon este martes, junto a una sólida recuperación del oro y la plata, al volver la tranquilidad a los mercados mundiales con las cifras de la industria estadounidense.

Igualmente, la bolsa de Bombay repuntó con fuerza, alentada por el acuerdo comercial entre Estados Unidos e India.

Tras varias sesiones de caída, los metales preciosos revirtieron el martes la tendencia: el oro con un alza de 3,37% a 4.818 dólares la onza y la plata un 5,27% a 83,39 dólares la onza.

Las perspectivas del metal amarillo siguen apuntaladas por las persistentes incertidumbres geopolíticas, económicas y financieras.

«Los mercados de la plata y el oro siguen siendo algo imprevisibles. Después de una caída así, quedan cicatrices y hará falta tiempo para que el mercado recupere la confianza», comentó Chris Weston, de la casa de corretaje Pepperston.

El repunte del oro y la plata arrastró en su estela a las bolsas asiáticas.

En Tokio, hacia las 04H00 GMT el índice referencial Nikkei subía 3,53% después de perder 1,25% la víspera. El índice Topix, más amplio, ganaba 2,78%.

En la bolsa de Seúl, el índice bursátil Kospi se disparaba 5,22% tras una caída de 5,3% el lunes, mientras el mercado de Taipéi subía 1,16%.

También se registraron aumentos significativos en Sídney (0,77%) y Hong Kong (0,24%).

Estos mercados siguieron la tendencia alcista del lunes en Nueva York, gracias a las cifras que mostraron que la actividad manufacturera estadounidense creció en enero a su ritmo más acelerado desde 2022.

En tanto, la bolsa de Bombay alcanzó un alza de 4,9% a las 03H45 GMT, antes de desacelerar minutos después a 2,9%, alentada por el acuerdo comercial entre Nueva Delhi y Washington.

jug/vgu/mas/arm