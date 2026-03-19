Las bolsas de Asia registran importantes caídas tras nuevo repunte del precio del petróleo

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Bangkok, 19 mar (EFE).- Las principales bolsas asiáticas registraron este jueves importantes caídas, en medio de un repunte de los precios del crudo por los ataques a infraestructura energética de Oriente Medio, con indicadores como los de Tokio o Seúl registrando desplomes cercanos al 3 %.

El descenso en los principales parqués del continente llega después de que Irán asegurara este jueves que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico, si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.

Además, el conflicto en Oriente Medio provocó que el barril de petróleo brent para entrega en mayo se disparara casi un 5 % hoy, hasta situarse cerca de los 113 dólares.

Aquí lo más destacado de las pérdidas bursátiles en Asia:

Tokio en rojo

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó un 3,38 % este jueves. El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 1.866,87 puntos, hasta situarse en 53.372,53 unidades, tras el repunte de casi el 3 % con el que cerró la sesión anterior.

El índice Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también cerró en rojo, al caer un 2,91 %, o 108,01 puntos, hasta situarse en 3.609,40 unidades.

Seúl, desplomado

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajó un 2,73 % o 161,81 puntos, hasta los 5.763,22 enteros. El indicador se había disparado un 5,04 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdió un 1,79 %, o 20,90 puntos, hasta las 1.143,48 unidades.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se desplomó un 3,84 %, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso del 4,07 %.

Pérdidas en China continental y Hong Kong

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 1,39 % tras ceder 56,43 puntos hasta los 4.006,55 y el parqué de Shenzhen se dejó 286,23 unidades (-2,02 %) y cerró con 13.901,57.

En la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng también cerró con pérdidas, en su caso, del 2,02 %. El selectivo cedió 524,84 puntos hasta los 25.500,58, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 1,58 %.

Tampoco fue una buena sesión para otra importante tecnológica como Alibaba, que se dejó un 4,14 % en la última sesión antes de presentar resultados, aunque en su caso serán de su tercer trimestre fiscal (octubre-diciembre).

Los principales repuntes fueron los de la petrolera estatal Cnooc (+4,52 %), beneficiada al igual que PetroChina (+2,39 %) del citado repunte de los precios del crudo, y la tecnológica Xiaomi (+3,36 %), que anunció el lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial (IA).

Mayoría de bajadas en el Sudeste Asiático

La tendencia a la baja se replicó en la mayoría de parqués del Sudeste Asiático, con el principal referencial de Bangkok a la cabeza de los retrocesos.

El indicador tailandés SET descendió un 1,62 %, mientras el VN de Ho Chi Minh se situó en el 0,86 % negativo.

En el próspero Singapur, el índice STI registró una bajada del 0,69 %; el PSEi de Manila, del 0,61 % y el KLCI de Kuala Lupur, del 0,53 %

El JCI de Yakarta, en cambio, cotizó en verde con una subida del 1,2 %. EFE

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