Las bolsas del Sudeste Asiático cierran con pérdidas generalizadas

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Bangkok, 26 mar (EFE).- Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron este jueves con pérdidas, lideradas por el parqué de Yakarta y arrastradas por la incertidumbre en torno al conflicto en Oriente Medio.

El JCI indonesio encabezó las caídas, tras perder un 1,89 % o 138,03 puntos y cerrar con 7.164,09 enteros.

En el parqué de Bangkok, el SET registró un descenso del 1,03 % o 14,99 unidades, hasta las 1.442,92.

El PSEi de Manila hizo lo propio al ceder un 0,99 % o 59,97 puntos, para acabar la jornada con 5,984.20.

Asimismo, en la plaza de Ho Chi Minh, el VN restó un 0,82 % o 13,56 unidades, hasta los 1.644,63 enteros.

El KLCI de Kuala Lumpur también se desinfló, en su caso un 0,34 % o 5,79 puntos, y se colocó en los 1.710,89.

En Singapur, el STI cerró en rojo, tras caer un 0,34 % o 16,78 enteros, hasta las 4.887,76 unidades. EFE

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