Las bolsas europeas abren casi planas pendientes de Irán en semana de bancos centrales

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Madrid, 16 mar (EFE).- Las bolsas europeas han abierto este lunes prácticamente planas pendientes del desarrollo de la guerra en Irán y por tanto del precio del petróleo, en una semana en la que los bancos centrales decidirán su próxima política monetaria.

En la apertura del mercado, con el euro apreciándose el 0,12 % y cambiándose a 1,143 unidades, mientras la Bolsa de Londres, la de Fráncfort y la de París suben un 0,32 %, un 0,15 % y un 0,08 %, la de Milán cae un 0,08 % y la de Madrid el 0,03 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, sube el 0,0,7 %.

El petróleo brent, de referencia en Europa, sube a esta hora un 2,67 %, y el barril se encuentra a 105,90 dólares tras el ataque durante el fin de semana de EE.UU. a la isla de Jarg amenazando con afectar a futuro a la infraestructura petrolera, clave teniendo en cuenta que desde allí se exporta en torno al 90 % del crudo iraní.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también avanza el 1,92 %, hasta los 98,66 dólares, mientras que el gas natural TTF sube un 2,47 % y se encuentra en 52 euros el megavatio por hora.

En cuanto a los metales preciosos registran caídas, en el caso del oro, del 1,17 %, con la onza en 5.002,3 dólares y la plata cede el 2,58 %, hasta los 79,24 dólares. EFE

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