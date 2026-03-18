Las bolsas europeas apuntan a nuevas subidas el día de la Fed y mientras el crudo corrige

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Madrid, 18 mar (EFE).- Los futuros de las bolsas europeas apuntan a una apertura alcista este miércoles, día en el que se conocerán las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), y en el que el precio del crudo corrige.

Según datos de mercado recogidos por EFE, los futuros de la Bolsa de Fráncfort suben a esta hora el 0,75 %; los de París, el 0,68 %; y los de Londres, el 0,45 %.

Por su parte, el índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, avanza el 0,85 %.

Europa adelanta una sesión con ganancias tras cerrar la víspera con avances del entorno del 1 %, mientras que Wall Street también acabó en positivo por segundo día consecutivo.

Las bolsas apuntan al optimismo mientras el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, corrige posiciones. A esta hora cede el 2,46 %, hasta los 100,92 dólares.

Y ello, después de que se haya conocido que la región semiautónoma iraquí de Kurdistán permitirá al Gobierno federal de Irak reanudar las exportaciones petroleras por su oleoducto.

En este contexto, y a la espera de que a última hora de la tarde se conozcan las decisiones de política monetaria de la Fed, los futuros de Wall Street también prevén subidas.

En Asia, esta madrugada se impone el optimismo: el Nikkei de Tokio avanza el 2,77 %; la Bolsa de Shanghái, el 0,17 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 0,84 %.

El euro gana terreno y se cambia a 1,154 dólares, mientras que el oro sube el 0,25 %, hasta los 5.012,46 dólares.

La plata también avanza el 0,54 %, hasta los 79,71 dólares, en tanto que el bitcóin se anota una revalorización del 0,16 % (74.0,58,29 dólares). EFE

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