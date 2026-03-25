Las bolsas europeas suben menos del 1,5 % pese a rechazar Irán el plan de paz de EE.UU.

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(Actualiza con los datos de Wall Street)

Madrid/Nueva York, 25 mar (EFE).- La mayoría de las bolsas europeas ha subido este miércoles algo menos del 1,5 % con la ayuda de Wall Street y la caída del precio del petróleo, aunque Irán haya rechazado el plan de paz de Estados Unidos (EE.UU.) para acabar con la guerra.

Solo Madrid subió algo más, el 1,54 %, mientras que Milán avanzó el 1,48 %; Londres el 1,42 %; Fráncfort el 1,41 %, París el 1,33 % y el índice Euro Stoxx 50 el 1,22 %.

Wall Street abría con una subida del 1,2 %, ganancia que se reducía al 0,7 % al cierre europeo pero que no impedía que las plazas del Viejo Continente acabaran al alza esta sesión, en la que tuvieron subidas cercanas al 2 %.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 0,66 %, hasta los 46.429 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,54 %, hasta los 6.591 enteros y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,77 %, hasta las 21.929 unidades.

En el plano corporativo, en la jornada de hoy en Wall Street destacó la subida de las empresas tecnológicas, con Nvidia subiendo un 2 %, AMD un 7 % e Intel otro 7 %, así como de otros sectores como el de materias primas (1,97 %) y bienes no esenciales (1,18 %).

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó hoy un 2,2 %, hasta los 90,32 dólares el barril, el oro subía un 3 %, hasta los 4,539 dólares la onza, y la plata sumaba un 4 %, hasta 72,35 dólares.

La oposición de Irán a negociar los quince puntos de la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a renunciar a dejar de controlar el estrecho de Ormuz limitaban el avance de las bolsas.

Para el analista de XTB Manuel Pinto la subida bursátil se relajó porque Irán rechazó la «propuesta de alto el fuego estadounidense y respondió con sus propias cinco condiciones para poner fin a la guerra», según publicaron medios iraníes.

Entre ellas figuraban «el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, reparaciones de guerra y garantías de que Estados Unidos e Israel no reanudarán sus ataques, exigencias que nos parecen poco probables, y que alejan un escenario optimista en el más corto plazo», añadió Pinto.

En su opinión, Trump podría firmar la paz «una vez compruebe que sus palabras ya no tienen el efecto deseado» y esté bajo «presión política y principalmente financiera debido al incremento en los intereses de la deuda».

Las bolsas también resultaban condicionadas porque se reducían las pérdidas que había registrado el barril de petróleo brent toda la sesión, superiores al 7 % esta madrugada, cuando llegó a negociarse al precio mínimo del día de 97,15 dólares.Tras el cierre de los mercados europeos bajaba solo el 3,19 % y se cotizaba a 101,16 dólares.

El gas natural en el mercado TTF de los Países Bajos también aminoraba su caída al cierre bursátil europeo, cuando cedía el 2,09 %, y se cambiaba a 52,2 euros el megavatio hora (MWh). Poco después del comienzo de la negociación en las bolsas descendió al mínimo del día, 48,8 euros, con una depreciación del 8,5 %.

Durante la mayor parte de la sesión la subida bursátil se mantuvo por los precios de la energía a la baja ante las expectativas de que se pueda lograr la paz en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Por la tarde contribuía al alza el aviso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, de que están preparados para subir los tipos de interés para frenar la inflación aunque no sea persistente, lo que favoreció a algunos sectores, como la banca.

La subida en Europa se produjo aunque Wall Street acabó el martes con pequeñas pérdidas: el índice Dow Jones de Industriales cayó el 0,18 %, el S&P 500 el 0,37 % y el Nasdaq Composite el 0,84 %.

Las plazas asiáticas recogieron las expectativas de paz con ganancias considerables esta mañana, ya que Tokio ganó el 2,87 %; Seúl el 1,59 %, Shanghái el 1,3 % y Hong Kong el 1,09 %.

El descenso de la rentabilidad de la deuda también impulsó a las bolsas europeas: la deuda alemana a largo plazo bajó 7 puntos básicos y cerró en el 2,954 %.

La cotización del euro se depreciaba el 0,33 % y se situaba en 1,157 dólares.

En esta jornada se publicó que la inflación interanual en el Reino Unido en febrero se mantuvo en el 3 %, mientras que la confianza empresarial alemana (índice IFO) de marzo bajaba dos puntos, hasta 86,4, pero superaba las expectativas.

La onza troy de oro subía el 1,8 % al cierre de las plazas europeas, hasta 4.555,86 dólares, mientras que la plata se encarecía el 2,74 % y se cotizaba a 72,74 dólares.

El bitcóin subía el 2,03 % y se negociaba a 71.486,5 dólares. EFECOM

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