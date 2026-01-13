Las catástrofes naturales causan daños de 224.000 millones de dólares en 2025

5 minutos

(Añade datos)

Fráncfort (Alemania), 13 ene (EFE) .- Catástrofes naturales como incendios, inundaciones, tormentas y terremotos causaron en 2025 pérdidas de 224.000 millones de dólares (unos 191.450 millones de euros), de las cuales 108.000 millones de dólares (92.308 millones de euros) estaban asegurados, según cifras de la reaseguradora Munich Re.

La reaseguradora muniquesa Munich Re informó este martes de que los daños por desastres naturales bajaron en 2025 mucho respecto al 2024, cuando llegaron a 368.000 millones de dólares (314.530 millones de euros), de los cuales 147.000 millones de dólares (125.641 millones de euros) estaban asegurados.

Los desastres causados por el clima contabilizaron el 92 % de todas las pérdidas en 2025 y el 97 % de las pérdidas aseguradas.

Unas 17.200 personas murieron en 2025 como consecuencia de las catástrofes naturales, muchas más que el año anterior (11.000 muertos en 2024).

No obstante, la cifra de muertos se sitúa por debajo de la media de los últimos diez años de 17.800 muertos y de los treinta últimos años de 41.900 muertos.

Los incendios en Los Ángeles, el desastre natural más costoso

Los incendios de Los Ángeles (EEUU) en enero del año pasado son con diferencia el desastre natural más costoso de 2025 con unas pérdidas de 53.000 millones de dólares (45.300 millones de euros), de las cuales 40.000 millones de dólares estaban asegurados (34.188 millones de euros).

Munich Re considera que se trata del incendio más caro de la historia hasta ahora, en el que murieron 30 personas.

La segunda catástrofe natural más cara fue el terremoto de la magnitud 7,7 en Myanmar, en el que murieron 4.500 personas y que causó pérdidas por valor de 12.000 millones de dólares (10.256 millones de euros) pero sólo una pequeña parte estaba asegurada.

El huracán Melissa, que azotó el Caribe con vientos de hasta casi 300 km/h, causó 100 muertos y pérdidas por valor de 9.800 millones de dólares (8.376 millones de euros), de los cuales 3.000 millones de dólares (2.564 millones de euros) estaban asegurados.

Tres huracanes de la categoría 5, que es la máxima, se desarrollaron en el Atlántico Norte tropical.

«No ha habido tantos huracanes extremos aquí desde 2005, cuando la región de Nueva Orleans fue devastada por el huracán Katrina, que sigue siendo uno de los desastres naturales más costosos de todos los tiempos», considera Munich Re.

El territorio continental de EEUU no estuvo afectado por huracanes por primera vez desde hace diez años.

Los países del sudeste de Asia, como Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filipinas y China, estuvieron impactados con más frecuencia de lo habitual por tifones.

Los ciclones tropicales causaron en 2025 unas pérdidas mundiales de 37.000 millones de dólares (31.624 millones de euros) de los cuales 6.000 millones de dólares (5.128 millones de euros) estaban asegurados.

El cambio climático influye en muchos fenómenos extremos

Munich Re considera que los incendios en Los Ángeles, los huracanes en el Atlántico Norte y muchas inundaciones estuvieron influidas por el cambio climático.

«Numerosos estudios han indicado que el cambio climático aumenta la frecuencia o severidad de los desastres climáticos», añade Munich Re.

El jefe de Climatología de Munich Re, Tobias Grimm, considera que «un mundo que se calienta hace más probables los desastres por el clima extremo».

América lidera las pérdidas

Como otros años, Norteamérica, incluida Centroamérica y el Caribe, lidera las pérdidas por catástrofes naturales con 133.000 millones de dólares (113.675 millones de euros) de los cuales 93.000 millones de dólares (79.487 millones de euros) estaban asegurados.

Los incendios en Los Ángeles, el huracán Melissa y algunas tormentas, tornados y lluvias de granizo causaron las principales pérdidas.

Europa se vio menos afectada por las catástrofes naturales en 2025 con pérdidas de 11.000 millones de dólares (9.400 millones de euros) de los cuales la mitad estaban asegurados.

Los desastres naturales más caros en Europa fueron la fuerte ola de frío que sufrió Turquía con pérdidas por valor de 2.000 millones de dólares (1.709 millones de euros), de los cuales 600 millones de dólares estaban asegurados (513 millones de euros), y tormentas de granizo en Francia, Austria y Alemania.

La ola de calor y sequía en España provocó los peores incendios desde hace muchos años, que quemaron casi 400.000 hectáreas de tierra en 2025, casi cinco veces más que la media anual entre 2006 y 2024.

La región de Asia y el Pacífico tuvo unas pérdidas por catástrofes naturales de 73.000 millones de dólares (62.393 millones de euros) pero de esa cantidad sólo 9.000 millones de dólares (7.692 millones de euros) estaban asegurados.

En muchos países de bajos ingresos de esta región la penetración del seguro, una medida del alcance de la cobertura de seguros en una región, es menor del 5 %. EFE

aia/crf

(infografía)