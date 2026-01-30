Las cinco petroleras chinas mejor situadas en Venezuela ante la apertura del sector

3 minutos

Pekín, 30 ene (EFE).- La aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos de Venezuela, que abre la puerta a mayores inversiones extranjeras, representa a priori una oportunidad de crecimiento de las inversiones petroleras de China en ese país, en un sector en el que lleva presente desde 1993 en régimen de empresas mixtas con la estatal PDVSA.

Las operaciones chinas cobraron más fuerza en la siguiente década, cuando el después fallecido presidente Hugo Chávez firmó convenios con las estatales CNPC y Sinopec, las mayores dentro del puñado de empresas chinas que aún siguen en Venezuela y que serían las mejor situadas de cara al nuevo escenario.

Según la analista del Center on Global Energy Policy (CGEP) de la Universidad de Columbia Luisa Palacios, se estima que las compañías mixtas sino-venezolanas concentran en la actualidad el 10 % de la producción petrolera del país, muy por detrás de la estadounidense Chevron, responsable del 25 %.

A continuación, un repaso a las petroleras chinas que operan en la actualidad en Venezuela y a su actual situación:

– China National Petroleum Corporation (CNPC): Aunque ha reducido sus inversiones desde 2019, aún opera activamente a través de la empresa mixta Sinovensa y controla reservas equivalentes a unos 1.600 millones de barriles. Otros proyectos en los que participaba están inactivos: Petrourica, Petrozumano, y Petrolera Sino-Venezolana.

– Sinopec: También presente a través de una mixta de la que tiene el 32% y que controla reservas calculadas en 2.800 millones de barriles. Sinopec estaría de salida de Venezuela, ya que su participación lleva casi un año en proceso de aprobación de venta a la estadounidense Amos Global Energy Management (AGEM), una transacción que necesita luz verde del Gobierno estadounidense.

– China Concord Petroleum: Es la primera de las tres empresas con las que el Gobierno venezolano, bajo la Ley Antibloqueo, firmó convenios en 2024 y también la más controvertida, ya que está sancionada por Washington a cuenta de Irán. Planea invertir más de 1.000 millones de dólares en los campos de Lago Cinco y Lagunillas Lago para producir 60.000 barriles diarios para finales de este año, aunque se trata de una proyección previa a la intervención de EE. UU. en Venezuela.

– Kerui Petroleum: Firmó un contrato para operar en el bloque Ayacucho 2 (Faja Petrolífera del Orinoco), pero, según Palacios, todos los indicios apuntan a que está inactivo. Las reservas estimadas de ese bloque en 2024 eran de 29.000 millones de barriles de crudo extra pesado, de acuerdo a la consultora S&P.

– Anhui Erhuan Petroleum Group: Al igual que Kerui Petroleum, suscribió un convenio para incorporarse (tras la salida de la brasileña Petrobras) a la empresa mixta Petrokariña, que tiene adjudicados los bloques de Acema, Oritupano-Leona y Mata, también en la cuenca del Orinoco e igualmente con visos de no estar activos en la actualidad. EFE

lcl/jacb/alf

(vídeo)