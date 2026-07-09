Las cuatro canciones que convirtieron en mito la voz ronca de Bonnie Tyler

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Alicia García de Francisco

Redacción Internacional, 9 jul (EFE).- En la historia de la música hay muchos artistas con un único éxito, pero la mayoría van desapareciendo de la memoria con los años. El caso de Bonnie Tyler fue distinto. Se convirtió en un mito a finales de los setenta y lo siguió siendo hasta su fallecimiento y con solo tres (o cuatro) grandes éxitos.

Unas canciones caracterizadas por su voz áspera y ronca, que fue fruto de una operación de nódulos en las cuerdas vocales en 1976, como ella misma recordó muchas veces. «Yo tenía la voz mucho más dulce, pero quién me iba a decir que aquel mal se convertiría en mi seña de identidad», reconoció la artista en una entrevista con EFE en 2005.

Una voz inconfundible en sus pocos pero memorables éxitos de una larga carrera que comenzó con ‘Lost in France’ (1976) (en la que se puede escuchar la voz original de la cantante), y a la que siguieron ‘It’s a Heartache’ (1977), ‘Total Eclipse of the Heart’ (1983) o ‘Holding Out for a Hero’ (1984). Tuvo algún otro éxito más, como ‘Believe in Me’, con la que representó con poca fortuna a Reino Unido en Eurovisión 2013, pero son apenas cinco títulos los que se recordarán de Tyler.

‘Lost in France’, los primeros pasos de Tyler

Con una voz y una apariencia mucho más dulce que la que recordamos, la galesa demuestra su control vocal en este tema que se lanzaría en 1976 como primer single de su álbum debut, ‘The World Starts Tonight’. El vídeo, con la cantante paseando junto a un castillo típicamente francés es un ejemplo perfecto de la estética de aquella época.

‘It’s a Heartache’, nace una estrella

Tras los buenos resultados del primer disco, Tyler grabó ‘Natural Force’ (1978), que incluía un bombazo que le hizo traspasar las fronteras británicas. ‘It’s a Heartache’ fue el segundo single del álbum y uno de los primeros temas que grabó con su voz ronca, ya afectada por la operación de nódulos. Aún mantenía una imagen más sencilla pero ya se intuía su futuro rockero. Fue número uno en España, Francia, Argentina, Brasil o Canadá pero en el Reino Unido se quedó en el cuatro.

‘Total Eclipse of the Heart’, un éxito planetario

Cinco años después llegó la explosión definitiva con un tema que se ha escuchado en la voz de la galesa pero también en la de artistas como Lea Michele, Westlife, David Guetta (en versión electrónica en ‘Together’, junto a Tyler) o hasta One Direction, en su primera aparición televisiva en el concurso The X Factor. ‘Total Eclipse of The Heart’ es sin duda una de las canciones de amor (más bien desamor) más desgarradoras, especialmente en la versión original de la cantante galesa.

Alcanzó el número uno en medio mundo y fue el mayor éxito de su carrera, con más de seis millones de copias vendidas en aquel momento. Actualmente ha superado los mil millones de reproducciones en Spotify, lo que demuestra su vigencia actual. Y eso que Tyler aseguró hace unos meses a la BBC que cuando la grabó creía que nadie iba a escucharla entera porque duraba ocho minutos. Pero se recortó a cuatro y el resto es historia.

‘Holding Out for a Hero’, lo mejor de ‘Footloose’

Un año después apareció ‘Holding Out of a Hero’, una canción que formaba parte de la banda sonora de ‘Footlose’, una película más recordada por su música que por sus valores cinematográficos. La canción se escuchaba en la ficción en un radiocasette de los ochenta, con el protagonista (Kevin Bacon) subido a un tractor tratando de impresionar a la chica (Lori Singer). La voz de Tyler se impuso en la escena y se convirtió en un éxito a largo plazo, especialmente tras su segundo lanzamiento unos años más tarde.

Y….’The best’, ¿alguien recuerda este tema de Tina Turner?

Antes de que Tina Turner convirtiera ‘The Best’ en un himno, en 1989, la galesa había grabado este tema compuesto por Mike Chapman y Holly Knight. Lo lanzó en 1988 y alcanzó un discreto puesto 25 en la lista de éxitos de Reino Unido de aquel año. La voz ronca de Tyler fue superada esta vez por la mayor profundidad de una Turner en su mejor época. EFE

agf/rml

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