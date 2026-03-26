Las defensas antiaéreas rusas derriban 30 drones que se dirigían a Moscú

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(Actualiza el número de drones abatidos y agrega información)

Moscú, 26 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la jornada del jueves un total de 30 drones que se dirigían a la capital rusa, según informó su alcalde, Serguéi Sobianin.

Sobianin precisó en la red social MAX que los servicios de emergencia valoran los daños causados en Moscú por los fragmentos de los aparatos no tripulados.

El ejército ucraniano ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra la urbe de trece millones de habitantes, contra la que en algunas jornadas el número de drones abatidos supera el medio centenar.

La situación obliga a cerrar temporalmente los aeropuertos capitalinos, lo que provoca retrasos en los horarios y aterrizajes de emergencia en ciudades próximas a la capital.

Otro de los objetivos de los ataques enemigos es la segunda ciudad del país, San Petersburgo, y la adyacente región de Leningrado, donde los ucranianos alcanzaron en las últimas 48 horas una terminal portuaria y un polígono industrial. EFE

mos/psh