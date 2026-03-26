Las derechas del PE logran endurecer la normativa de retornos y las izquierdas lo condenan

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Bruselas, 26 mar (EFE).- Los grupos conservadores del Parlamento Europeo lograron este jueves sacar adelante un texto sobre el Reglamento de Retornos que endurece la propuesta inicial de Bruselas, polémica desde el principio por posibilitar los centros para migrantes en terceros países, un resultado que la izquierda y las ONG lamentaron y tacharon de traición a los valores europeos.

Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados aprobaron la posición de la Eurocámara sobre esa normativa, con vistas a las negociaciones con el Consejo (países de la UE), de las que saldrá el texto definitivo, que comenzarán esta misma tarde.

El resultado de la votación, fruto de una alianza entre los grupos más conservadores, en particular el PPE, ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), PfE (Patriotas por Europa) y ESN (Europa de las Naciones Soberanas) fue rechazado por partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, que sostuvieron que la iniciativa no está alineada con un enfoque europeo. Además, criticaron el giro a la extrema derecha por parte del PPE.

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, valoró la importancia de la normativa para hacer los retornos más efectivos y mejorar la gestión migratoria.

«Los retornos efectivos de quienes no tienen derecho a quedarse son una parte importante de un sistema de gestión migratoria creíble. Con el voto hoy del Parlamento, estamos un paso más cerca de conseguir las herramientas que necesitamos para poder responder a ello», dijo el comisario.

Un «éxito» para la derecha

«La Eurocámara ha aprobado hoy uno de los textos más contundentes de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración: el nuevo Reglamento de Retornos. Todo ello gracias al liderazgo de VOX, que junto a Patriotas, ECR y ESN, ha conseguido llevar en el texto unos compromisos alternativos a los propuestos inicialmente por la Comisión que lidera Úrsula Von der Leyen, que endurecen el Reglamento de Retorno», resumió el eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé.

El mismo parlamentario opinó que se trata de “un exitoso primer paso para la remigración tan reclamada por VOX».

Tras la votación, el eurodiputado sueco Charlie Weimer (ECR) dijo que la votación de hoy «confirma una mayoría creciente y estable en el Parlamento Europeo a favor de retornos más efectivos».

Subrayó que «solo uno de cada cinco migrantes a quienes se les ordena abandonar el país lo hace. Se trata de recuperar la credibilidad. Un sistema migratorio que funcione debe garantizar el retorno efectivo de quienes no tienen derecho legal a permanecer en el país».

La principal novedad en esta normativa gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a lo que se ha denominado como «centros de retorno» en terceros países distintos a los de su origen, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.

Se sigue así el polémico modelo impulsado por Italia, país que sufre una gran presión migratoria desde el Mediterráneo y que en 2024 construyó centros de retorno en Albania para enviar a migrantes que en la actualidad están inutilizados por diversas decisiones judiciales.

Rechazo de la izquierda

«El resultado de este expediente confirma nuestras preocupaciones. Lo que estamos viendo no es un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha», dijo Ana Catarina Mendes, vicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en la Eurocámara.

La eurodiputada francesa de los Verdes, Mélissa Camara, dijo que este voto es «una votación de vergüenza. Es una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea».

«Los miembros del Parlamento Europeo tenían que tomar una decisión: si dejar de lado la dignidad humana y los derechos humanos en favor de una ideología racista y populista. Los tres grupos de extrema derecha, el PPE y parte de Renew eligieron la primera opción», añadió.

Por su parte, Silvia Carta, responsable de incidencia política de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), dijo que esta votación «marca un punto de inflexión peligroso, ya que las fuerzas de centroderecha rompen el cordón sanitario para aliarse con la extrema derecha e impulsar una agenda profundamente represiva. Esta alianza tóxica allana el camino para la detención masiva, la separación de familias y las deportaciones, normalizando los abusos que hemos visto con el ICE en Estados Unidos y poniendo en riesgo innumerables vidas».

Esta misma tarde tendrá lugar el primer trílogo de negociación entre la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, cuyo equipo negociador dirigirá Malik Azmani (Renovar Europa) en unas conversaciones que los populares esperan sean «relativamente rápidas» ya que los compromisos adquiridos en la Eurocámara «son muy cercanos al texto de la Comisión». EFE

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