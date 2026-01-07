Las empresas españolas resisten en Venezuela con presencia limitada y estrategias variadas

Belén Molleda

Madrid, 7 ene (EFE).- La presencia de las empresas españolas en Venezuela se ha reducido en la última década a causa de la crisis política y económica del país, aunque algunos grandes grupos mantienen posiciones relevantes, como la petrolera Repsol, Telefónica y el grupo bancario BBVA, con estrategias desiguales y un enfoque defensivo por el riesgo.

Venezuela tiene una exposición «relativamente baja» para la mayoría de las empresas internacionales, por lo que es «probable» que las perspectivas a largo plazo para los mercados tras los últimos acontecimientos no se vean afectadas, apunta Raphaël Thuin, director de Estrategias de Mercados de Capitales de la gestora de inversión Tikehau Capital.

De apreciarse algún efecto, lo sitúa en la posibilidad de que se produzca una mayor salida de petróleo venezolano a los mercados internacionales después de que el sábado pasado fuerzas norteamericanas apresaran en Caracas a Nicolás Maduro y lo trasladaran a EE.UU. acusado de narcotráfico y otros delitos.

Según los datos del ICEX (España Exportación e Inversiones), hay 21 empresas españolas en Venezuela.

Repsol, la mayor exposición española

Repsol es la empresa española que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin explotar.

En la actualidad, Repsol tiene desarrollados 280 kilómetros cuadrados brutos de superficie petrolera, que comparte con PDVSA, la empresa estatal venezolana, pero mantiene pendientes otros 1.907 kilómetros cuadrados brutos.

En 2024, la producción neta de Repsol en Venezuela alcanzó los 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep), en su mayor parte gas natural. Este combustible es exclusivamente para uso interior de Venezuela y sirve para abastecer a las plantas de producción de electricidad, explican a EFE fuentes de la compañía.

Repsol produce 39.000 barriles diarios, principalmente en Petroquiriquire, cuya propiedad corresponde en un 60 % a PDVSA.

Telefónica y BBVA: presencia contenida

Telefónica (Movistar), que presta servicios de telefonía móvil en el país desde 2005, tiene 8,9 millones de clientes y una penetración de redes 4G cercana al 90 %, según explica su web.

Además, cuenta con una cartera de clientes de más de 90.000 empresas.

En 2023, sus ingresos en el país ascendieron a 112 millones de euros, una cantidad modesta dentro del grupo, según su informe de transparencia de 2024, el último en el que se menciona de forma expresa la actividad en el país sudamericano.

Telefónica anunció en febrero una inversión de 481,6 millones en dos años en Venezuela para desplegar el 5G y fortalecer su red ya existente de 4G. Pese a este anuncio, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha expresado la intención de salir del país, dentro de una estrategia de desinversiones de la multinacional española en Hispanoamérica.

BBVA trabaja en Venezuela con la denominación ‘BBVA Provincial’, que es una de sus ocho principales filiales, según explica en su informe de cuenta de resultados.

Ha asignado a su filial venezolana un valor contable (valor ‘en libros’) de 100 millones de euros, una cuantía muy inferior a la otorgada, por ejemplo, a su filial de México, valorada en 20.000 millones de euros, y aproximadamente un tercio de la asignada a Chile y Uruguay.

En su web, la entidad financiera española se considera «el mejor banco del país» y anuncia que continuará con su política de invertir en áreas clave para generar negocio rentable y aplicar estrategias de optimización de recursos.

La posición de BBVA en Venezuela contrasta con la del Banco Santander, que alcanzó un acuerdo en 2009 para vender su participación mayoritaria en el Banco de Venezuela, una decisión que tomó un año después de que las autoridades venezolanas anunciaran la intención de nacionalizar la entidad financiera. EFE

