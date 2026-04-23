Las esperanzas para unas conversaciones de paz inmediatas se difuminan en Islamabad

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Islamabad, 23 abr (EFE).- Las esperanzas para que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se realicen en un plazo breve de tiempo se han difuminado este jueves en Islamabad, la capital paquistaní que sigue dispuesta a recibir a los negociadores de ambos países pero que ve cómo los tiempos y la falta de novedades tangibles hacen inviable esa reunión.

Durante la jornada han sido pocas las noticias que han dado pie a creer que, tal y como dijo ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, sería posible mantener una reunión en un plazo de «36 a 72 horas», sino más bien todo lo contrario, ya que se han sucedido manifestaciones de uno y otro lado endureciendo sus posturas.

Entre los medios congregados en la capital paquistaní desde hace días, así como entre los funcionarios paquistaníes en contacto con los corresponsales, la posición es que es casi imposible que el viernes se pueda anunciar cualquier cosa, y que lo más probable, si se endereza el camino, es que los encuentros se realicen después del fin de semana.

El enorme dispositivo de seguridad que rodea la ciudad desde hace días sigue vigente y la «Zona Roja» donde se celebraría el encuentro sigue cerrada al tráfico, así como las escuelas y muchos negocios, mientras que en otros lugares las actividades están limitadas, lo que ha comenzado a generar molestia entre los ciudadanos de Islamabad, sobre todo ante la inexistencia de novedades sobre el encuentro.

El Gobierno de Pakistán aseguró este jueves que hace «todos los esfuerzos posibles, a todos los niveles» para salvar la segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán y dijo esperar «un progreso positivo por parte de Irán» para que se pueda llevar a cabo, según expresó el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, en una reunión con la encargada de negocios de EE. UU. en el país, Natalie Baker.

En dicho encuentro, Naqvi insistió ante Baker en defender la continuidad de los canales diplomáticos para lograr una solución duradera al conflicto, pero, al menos hasta ahora, las partes han mostrado signos contrarios a una aproximación.

Irán anunció esta jornada el primer ingreso en sus cuentas de las tasas que impuso a los barcos que quieran transitar por el estrecho de Ormuz, mientras que EE.UU confirmó la detención en aguas del océano Índico de un petrolero iraní.

El fin de esas medidas de uno y otro lado son algunas de las condiciones impuestas por las partes para sentarse en la mesa de diálogo.

Tampoco ayudará a reconducir la situación el anuncio que este mismo jueves realizó Trump, ya cuando anochecía en Pakistán, con la orden de «disparar y hundir» a toda embarcación en el estrecho de Ormuz que pueda estar desplegando minas.

Poco después, Trump envió otro mensaje en el que indicaba que el liderazgo en Irán está dividido, con «serias dificultades para determinar» quien está a cargo, y en plena lucha entre los «moderados» y los de «‘línea dura’, que -dijo- han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla». EFE

amr/fpa