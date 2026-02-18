Las exportaciones de China a EEUU caen en parte por los aranceles pero hay más factores

4 minutos

Fráncfort (Alemania), 18 feb (EFE).- Las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron en 2025 solo en parte debido a los aranceles, pero otros factores tuvieron más importancia como la baja demanda interna china.

Los economistas del Banco Central Europeo (BCE) consideran en un artículo del próximo boletín económico, publicado este miércoles, que «hay poca evidencia» de que los aranceles hayan llevado a «una desviación sustancial a otros mercados».

Las exportaciones chinas a EEUU bajaron el año pasado un 20 % (en 104.000 millones de dólares, unos 88.135 millones de euros).

Los aranceles redujeron las exportaciones de China a Estados Unidos solo en un 9 %, según los economistas del BCE.

Otros factores contribuyeron más a la contracción de las exportaciones chinas a EEUU como el aumento de la incertidumbre política, el adelanto de las importaciones antes de que se aplicaran los aumentos de los aranceles, una demanda más débil de Estados Unidos o la apreciación del renminbi frente al dólar.

El valor de las exportaciones chinas creció un 5,5 % en 2025, en comparación con el 4,6 % en 2024.

Las exportaciones chinas a la zona del euro suben un 8 % en 2025

Las exportaciones chinas a la zona del euro subieron el año pasado un 8 %, a los países del sureste asiático un 13 %, a Latinoamérica un 7 % y a África un 26 % , según datos del BCE.

El valor de la caída de las exportaciones chinas a EEUU es comparable con el incremento de las exportaciones a los países del sureste asiático.

Las exportaciones chinas a la zona del euro aumentaron de forma más moderada, en unos 32.000 millones de dólares (27.120 millones de euros).

Las exportaciones chinas a África crecieron en 46.000 millones de dólares (38.983 millones de euros), «un aumento considerable respecto al producto interior bruto (PIB) de la región, según el BCE.

La desviación del comercio por los aranceles de EEUU es moderada

Cualquier desviación del comercio de China relacionada con los aranceles de EEUU parece «modesta y confinada a un conjunto estrecho de productos», lo que indica contagios limitados de los aranceles a terceros destinos, añaden los economistas del BCE.

La fortaleza de las exportaciones chinas a otros mercados es anterior a los aranceles de EEUU y se debe a la débil demanda interna, la caída de los precios de las exportaciones, un aumento de la competitividad apoyado por la debilidad de su divisa y una expansión de la capacidad manufacturera liderada por el Estado.

Además, una integración mayor de la cadena de suministro en Asia también ha impulsado las exportaciones de China a otros socios asiáticos.

China compensa su débil demanda interna

Economistas del BCE ya dijeron en el boletín económico de noviembre que China exporta más a Europa para compensar su débil demanda interna y no solo debido a los aranceles de EEUU.

«La débil demanda interna parece ser el eslabón perdido que explica las fuertes exportaciones de China a Europa, más aún que la desviación del comercio relacionada con los aranceles», dijeron economistas del BCE en noviembre.

El incremento de las exportaciones de China a la Unión Europea (UE) es anterior a las últimas tensiones y coincide con el comienzo de la debilidad de la demanda interna en China.

Las empresas líderes de la zona euro observaron en enero que crecen mucho las importaciones de la eurozona de mercancías de China, mientras que las exportaciones se mantienen o contraen.

Las empresas con las que el BCE mantiene contacto regularmente consideraron que «el comercio global muestra ser resistente a los aranceles de EEUU hasta ahora», pero el comercio de la zona del euro sufre de la desviación del comercio, lo que nubla un poco la perspectiva. EFE

aia/psh