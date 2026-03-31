Las exportaciones de Nicaragua subieron un 14,6 % en 2025

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San José, 31 mar (EFE).- Nicaragua exportó un total de 9.319,6 millones de dólares en productos, servicios y en bienes de zona franca entre enero y diciembre de 2025, un 14,6 % más que los registrados en el mismo período de 2024, informó este martes el Banco Central de este país centroamericano.

El crecimiento en el valor exportado en el período enero-diciembre de 2005 se debió al incremento de un 16,7 % en las exportaciones de mercancías, como resultado del incremento de los precios (9,8 %) y volúmenes exportados (6,9 %), explicó el banco emisor en un informe.

El crecimiento de las exportaciones de mercancías estuvo soportado por el incremento de las exportaciones de bienes agropecuarios (44,5 %), del sector de minería (44,4 %), y de manufactura (3,3 %), destacó el emisor.

El aumento de las exportaciones de bienes agropecuarios, del sector minero y de la manufactura predominó sobre la disminución registrada en el sector de pesca y acuicultura (-5,2 %), agregó.

Asimismo, las exportaciones de servicios (1.338,2 millones) aumentaron en 3,1 % respecto a 2024 (1.298,1 millones), debido a mayores ingresos por servicios de manufactura (8,1 %), servicios de transporte (18,3 %), ingresos por turismo de no residentes (3,2% ), y de otros servicios empresariales (33,2 %), de acuerdo con la información.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025; el 3,6 % en 2024; el 4,4 % en 2023; el 3,8 % en 2022; y el 10,3 % en 2021, tras contraerse en promedio el 2,7 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales. EFE

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