Las fuerzas de seguridad de Somalia matan a siete yihadistas que atacaron una prisión

Nairobi, 5 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Somalia mataron a los siete miembros del grupo yihadista Al Shabab que este sábado atacaron una prisión controlada por la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) cerca del palacio presidencial en la capital, Mogadiscio, informó este domingo el Gobierno.

Una potente explosión de un coche bomba cerca de la cárcel de Godka Jilacow precedió a un tiroteo entre los atacantes y las fuerzas de seguridad.

«Las fuerzas de seguridad lograron reprimir el ataque terrorista rápidamente y abatieron a todos los autores del ataque, que sumaban siete miembros», afirmó el Ministerio de Seguridad Interior en un comunicado, sin aclarar si se registraron víctimas civiles o de las fuerzas del orden.

«Los terroristas usaron un vehículo (…) pintado con los colores y el emblema de las fuerzas de seguridad, y vestían uniformes similares a los militares. Esto les permitió pasar fácilmente por los controles de seguridad de la capital, ya que no se realizaban controles formales a vehículos militares», explicó la nota oficial.

El ataque, subrayó, refleja «la urgente necesidad de supervisar y controlar los vehículos pintados con colores militares dentro de la capital».

El atentado también evidencia el «sufrimiento del enemigo terrorista» infligido esta semana en la región sureña del Bajo Shabelle, donde el Ejército somalí recuperó zonas controladas por los yihadistas.

Además, en las últimas 24 horas, intensos bombardeos en el sur del país causaron la muerte de líderes del grupo, incluido su jefe de adquisición de explosivos, Mohamed Osman Mohamed, añadió el Gobierno.

En vídeos publicados por la prensa local pudo verse una gran columna de humo en la zona donde se halla la prisión, y a reclusos que huyeron del penal -donde hay miembros de Al Shabab, entre otros presos- y fueron capturados después por las fuerzas de seguridad.

En un comunicado, el grupo yihadista se atribuyó el ataque contra el presidio, que calificó de «lugar para castigar a la población musulmana somalí».

El atentado ocurrió después de que el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, inaugurara en la capital un foro de negocios del país africano y Estados Unidos.

El ataque también tuvo lugar después de que las autoridades reabrieran varias carreteras de Mogadiscio que llevaban años cerradas por motivos de seguridad.

Al Shabab ha perpetrado en el pasado atentados similares en el país.

En marzo, de 2021, al menos siete soldados murieron cuando combatientes del grupo irrumpieron en una cárcel en el estado semiautónomo de Puntlandia (noreste).

Ese grupo terrorista, afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

