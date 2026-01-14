Las fuerzas kurdas y el ejército reportan nuevos combates en la ciudad siria de Alepo

El ejército sirio y las fuerzas kurdas reportaron nuevos combates en el este de Alepo, un sector que Damasco quiere controlar después de haber asegurado el control de esa ciudad norteña.

Según una fuente militar citada por la agencia oficial SANA, las fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, «atacan posiciones del ejército y viviendas civiles cerca del pueblo de Humeima, al este de Alepo, con ametralladoras pesadas y drones, y el ejército responde».

Las FDS dicen haber repelido un «intento de infiltración» en la zona del pueblo de Zubayda, un poco más al sur, e informaron de ataques con drones por parte del ejército que causaron «varios heridos».

Las FDS son el ejército de facto de la administración semiautónoma kurda y controlan amplias zonas del norte y noreste del país, ricas en petróleo.

El ejército exigió el martes que las fuerzas kurdas «se retiren al este del Éufrates», el río que atraviesa el norte de Siria.

Un corresponsal de AFP vio el martes baterías de defensa antiaérea y de artillería del ejército sirio trasladadas al frente de Deir Hafer, cerca de las posiciones de las FDS.

Estas últimas acusaron posteriormente a las fuerzas gubernamentales de bombardear Deir Hafer.

La encargada de relaciones exteriores de la administración autónoma kurda, Elham Ahmed, acusó el martes al ejército sirio de preparar «un ataque a gran escala» contra los kurdos.

Acusó a las autoridades de haber «declarado la guerra» y «roto el acuerdo del 10 de marzo» de 2025, que buscaba una integración negociada de las instituciones civiles y militares kurdas en el seno del Estado sirio.

El gobierno de Siria tomó el control total de la ciudad de Alepo durante el fin de semana y evacuó a combatientes hacia zonas controladas por kurdos en el noreste del país.

Ambas partes se acusaron mutuamente de iniciar la violencia el martes pasado, que dejó decenas de muertos y desplazó a decenas de miles de personas.

