Las fuerzas sirias se despliegan en nuevas áreas como parte del acuerdo con los kurdos

Beirut, 2 feb (EFE).- Las tropas gubernamentales sirias se desplegaron este lunes en varias áreas que aún seguían en manos de la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), entre ellas la destacada ciudad de Al Hasakah (noreste), como parte del último acuerdo alcanzado entre ambos bandos.

El Ministerio de Interior anunció en su cuenta de X la llegada de sus unidades a las afueras de la septentrional Kobani, una estratégica localidad de mayoría kurda en la frontera con Turquía, «para asumir las tareas de seguridad en base a un plan integrado y organizado».

Por otro lado, el departamento gubernamental informó de que se estaban preparando para entrar a Al Hasakah, capital de la provincia homónima, donde posteriormente se desplegaron también, tal y como confirmó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Según el medio oficial, las Fuerzas de Seguridad Interna accedieron este lunes además a la zona de Shuyukh, no muy lejos de Kobani, un bastión kurdosirio apartado del grueso del territorio hasta ahora controlado por las FSD, más al este.

Estos despliegues se producen como parte del acuerdo anunciado el pasado viernes por Damasco y las FSD para la integración de las áreas en manos de la alianza liderada por kurdos en las estructuras estatales, que comenzó a implementarse este lunes.

Las partes buscaban una fórmula para unificar el territorio nacional desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, pero aún prevalecían los desacuerdos en varios aspectos hasta que a comienzos de este mes estallaron intensos choques armados entre ambos.

El pacto alcanzado el viernes llegó después de tres semanas de choques intermitentes y ceses de hostilidades fallidos. EFE

