Las gafas de Macron ilustran los tiempos difíciles de fabricantes de lentes en Francia

Las gafas de sol que el presidente francés, Emmanuel Macron, lució en Davos para responder a Donald Trump dieron la vuelta al mundo y representan un éxito inesperado para el pequeño taller francés que las fabrica tras tiempos difíciles.

«Nuevo. Gafas de sol Pacific S01 – Élysée X Maison Henry Jullien». Las lentes azules sobre montura plateada de estas gafas «al estilo Top Gun» se venden incluso por 659 euros (785 dólares) en la tienda oficial de la presidencia francesa.

Desde la celebración del Foro Económico Mundial de Davos, «nos han llamado de todo el mundo, nos ha dado una publicidad increíble», se entusiasma Stefano Fulchir, presidente ejecutivo de la empresa italiana iVision Tech, propietaria de la marca Henry Jullien.

Desde la semana pasada, se han vendido más de 500 unidades en línea, cuando la empresa especializada en gama alta producía hasta ahora mil pares al año, de los cuales 200 modelos Pacific S01 en sus discretos talleres de Lons-le-Saunier, en el este de Francia.

El sitio web de la marca «se cayó», se abrió un sitio temporal dedicado únicamente al modelo presidencial y la acción de iVision Tech en la bolsa se disparó un 70% en pocos días, explica Fulchir.

El jefe del Estado había encargado estas famosas lentes en 2024 para «hacer un regalo a un ministro durante el G20». El modelo, diseñado en parte con un hilo de oro, requiere 279 operaciones, casi cuatro meses de trabajo y mucha pericia.

Macron quería ofrecer «un pedazo de historia francesa» y también había comprado un segundo par para él mismo, recuerda el empresario.

Ambas gafas, «las mimamos, por supuesto», sonríe Hervé Basset, un trabajador de Henry Jullien de 60 años.

El presidente francés envió una carta de agradecimiento. «Estábamos todos contentos», recuerda Karine Pélissard, con 30 años de oficio, mientras secciona con un gesto experto decenas de patillas de futuras gafas.

Pese a este prestigioso encargo, la casa Henry Jullien ha atravesado tiempos difíciles, al igual que la industria de la óptica francesa. Esta nació en la zona del macizo del Jura, donde está Lons-le-Saunier, y actualmente enfrenta la competencia de la asiática, mucho más barata.

– «Revuelo mediático» –

La empresa, que todavía contaba con «180 empleados hace unos quince años», solo empleaba a 15 cuando iVision Tech la adquirió en septiembre de 2023, recuerda el alcalde de Lons-le-Saunier, Jean-Yves Ravier.

En octubre de 2024, meses después de la entrega de las gafas presidenciales, el nuevo propietario despidió a cuatro trabajadoras, reprochándoles «problemas de ritmo», explica a AFP el abogado Philippe Métifiot-Favoule.

El letrado, que las defiende en los tribunales laborales, considera «bastante injusto» el «revuelo mediático». Los nuevos propietarios estaban «más interesados en la marca que en las trabajadoras», agrega.

«Se fueron con los planos a Italia y volvieron a Francia con cajas de gafas que se parecían a las nuestras», relata una de las mujeres despedidas, Marie-Madeleine Gautheron, de 40 años.

Diez empleados siguen trabajando en Lons-le-Saunier para la marca Henry Jullien, de los cuales tres en producción, indica la casa matriz italiana, que precisa haber movilizado su planta de Martignacco, en el noreste de Italia, para responder a la explosión de pedidos.

Pero Fulchir niega cualquier confusión: las gafas fabricadas en Lons-le-Saunier llevarán la etiqueta «made in France», y las que salgan de la fábrica de Martignacco «made in Italy», los dos sellos «más importantes del mundo» en el sector.

Para Julien Forestier, que preside el sindicato de fabricantes de gafas del macizo del Jura, este revuelo no «aportará nada», ya que sólo «unas pocas empresas» siguen luchando por la «fabricación francesa».

El sector cuenta con medio centenar y unos 800 empleados en la zona, frente a 10.000 en la década de 1950. Aún produce más de 2 millones de monturas al año, en las gamas media y alta, según Forestier.

El alcalde quiere creer, pese todo, que la «publicidad» del presidente será «algo positivo» para la marca italiana, para la empresa local y para su localidad: «Puede ser la ocasión de revitalizar el sitio».

