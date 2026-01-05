Las grandes plazas mundiales logran máximos históricos tras ataque de EEUU a Venezuela

Madrid, 5 ene (EFE).- El ataque de Estados Unidos a Venezuela no ha impedido este lunes que varias de las grandes bolsas en el mundo hayan registrado máximos históricos con subidas cuantiosas, según datos del mercado.

Es el caso de Wall Street, donde el índice Dow Jones de Industriales subía el 1,4 % al cierre europeo, o de las bolsas de Fráncfort, que ganó el 1,34 %, Londres, con un alza del 0,54 % o Madrid, que repuntó el 0,7 %.

En Europa también destacaron las ganancias del 1,04 % de Milán, que se situaba en precios desconocidos en un cuarto de siglo, en niveles de diciembre de 2000, en tanto que París cerró a cien puntos de su máximos histórico del pasado mes de noviembre con una subida del 0,2 %.

Esta mañana en Asia algunas plazas también acabaron en máximos históricos, como Seúl, que ganó el 3,43 % por el impulso del sector tecnológico, o Tokio, que subió el 2,1 % después de aumentar la actividad manufacturera en Japón en diciembre y salir del terreno contractivo.

Shanghái avanzó el 1,38 % tras la leve caída de la actividad en el sector servicios chino en diciembre, y Hong Kong, el 0,03 %.

Los avances de esta jornada se producían a pesar de la incertidumbre causada en la escena geopolítica por el ataque de Estados Unidos a Venezuela el pasado fin de semana, que para muchos analistas apenas ha tenido repercusión en el mercado por la limitada relevancia del país caribeño en la escena internacional.

Sin embargo, otros expertos han comentado que este tipo de intervenciones podrían repetirse y generar mayores tensiones, aunque en este caso no hayan suscitado la adopción de represalias por el resto de las grandes potencias mundiales, como China, la Unión Europea o Rusia.

En relación con la nueva situación, los motores de la subida bursátil fueron las compañías de defensa (el sector sube una media superior al 5 % en Europa), aunque también ayudaron las empresas tecnológicas por informes que hablan de la futura demanda de nuevos chips, según el analista de XTB Javier Cabrera.

Al disponer Venezuela del 17 % de las reservas de crudo mundiales y ante la perspectiva de que lleguen las inversiones para reflotar su producción, las petroleras, sobre todo en Wall Street, también contribuyeron al avance de las bolsas.

Las expectativas de nuevas bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, a la espera de que el viernes se conozcan los datos de empleo de diciembre, también animaban los mercados después de que se conociera una nueva caída de la actividad en el sector manufacturero estadounidense en diciembre, décimo mes consecutivo en contracción.

En cuanto al euro, se negociaba al cierre europeo a 1,173 dólares con una depreciación del 0,05 %.

La rentabilidad de la deuda alemana a largo plazo cayó tres puntos básicos y se situó en el 2,868 %.

La nueva coyuntura internacional beneficiaba a los metales preciosos, que continuaban con el repunte emprendido a finales de la semana pasada y su cotización se acercaba a los máximos históricos alcanzado el mes pasado.

La onza de oro troy subía el 2,62 % al cierre bursátil europeo hasta 4.445,86 dólares, mientras que la plata ganaba el 5,81 % y se negociaba a 77,05 dólares.

El bitcóin avanzaba el 2,79 %y se cambiaba a 93.783 dólares. EFE

jg/jla/rcf