Las guerras de Irán y Ucrania, platos fuertes del menú en la ministerial del G7 en Francia

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París, 25 mar (EFE).- Las guerras en Irán y Ucrania centrarán la agenda de la reunión de ministros de Exteriores del G7, organizada por la presidencia francesa mañana jueves y el viernes, a la que confirmó su asistencia el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Organizada en la Abadía de Vaux-de-Cernay, antiguo monasterio cisterciense del siglo XII situado en la región de Isla de Francia, París también espera impulsar en la cita iniciativas concretas sobre gobernanza global, sobre reconstrucción tras conflictos y lucha contra las amenazas transversales.

Además de los cancilleres de los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón), la presidencia francesa ha invitado a algunas reuniones a los jefes de las diplomacias de Arabia Saudí, Ucrania, Brasil, India y Corea del Sur.

También participan la alta representante de la UE para Exteriores, Kaja Kallas, y la presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), Odile Renaud-Basso.

Guerra en Irán y Ucrania

Los dos temas más destacados del encuentro, Irán y Ucrania, se abordarán el viernes, el único día en que ha confirmado su asistencia el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

La cumbre coincide con la cuarta semana de ataques de Estados Unidos e Israel en Irán, que comenzaron el 28 de febrero, por lo que es de esperar que Rubio también comente a sus homólogos detalles del último envío de tropas estadounidenses a la región, con un posible despliegue de al menos 2.000 paracaidistas en Oriente Medio.

En la reunión dedicada a Irán y Oriente Medio, los ministros abordarán la seguridad de las rutas marítimas y comerciales, así como la protección de estructuras, según fuentes diplomáticas francesas, que subrayaron que el contenido de este debate dependerá en gran medida de la evolución de la situación sobre el terreno.

Los ministros avanzarán asimismo futuras iniciativas de integración económica regional en Oriente Medio, según las fuentes, que citaron además la lucha contra al comercio ilegal de una droga sintética conocida como captagon en la región, con vistas a organizar una conferencia internacional que movilice a actores regionales y multilaterales frente a este fenómeno.

La agenda del viernes también estará dominada por la guerra en Ucrania, que contará con una sesión específica dedicada a reforzar la coordinación del apoyo a Kiev, en especial en cuestiones energéticas, capacidades de defensa y nuevas formas de presión sobre Rusia, así como los esfuerzos de reconstrucción, en presencia del ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

Uno de los proyectos que se discutirán sobre reconstrucción post-conflicto es la restauración del sarcófago de Chernóbil, dañado en 2025.

Venezuela, Cuba y Haití

Además, los ministros examinarán el viernes otros focos de tensión global en una sesión sobre paz y seguridad. Se trata de Sudán, Haití, Venezuela, Cuba y la región indo-pacífica.

Estas discusiones en el marco de las deliberaciones del G7 buscan intercambios «francos y en profundidad» sobre conflictos que, según las fuentes, «ya no se suceden, sino que se acumulan», reflejando un contexto internacional cada vez más «volátil».

La cuarta sesión de trabajo del viernes estará centrada en las amenazas transversales y las cuestiones de soberanía, según la agenda facilitada.

En ella los cancilleres examinarán iniciativas para reforzar la lucha contra el narcotráfico, incluyendo la creación de redes de cooperación entre puertos y el intercambio de buenas prácticas, esperando que este proyecto esté finalizado para otra ministerial prevista en noviembre en Marsella.

Asimismo, se discutirá el impulso a una conferencia internacional para frenar la financiación del terrorismo, prevista en París en mayo, con el objetivo de reforzar la movilización internacional.

Reforma de la gobernanza global, en la agenda del jueves

Sin Marco Rubio, mañana jueves se concentran gran parte de las reuniones bilaterales y la única sesión de trabajo programada estará centrada en la reforma de la gobernanza global, en la que se debatirán propuestas para adaptar y revitalizar las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (ONU), en un contexto de cuestionamiento de este instrumento.

Asimismo, se planteará la necesidad de mejorar la eficiencia de la ayuda humanitaria mediante la racionalización de la cadena logística, con el objetivo de reducir costes y aumentar el impacto sobre el terreno especialmente en materia de seguridad alimentaria.

Según las fuentes, no está prevista la adopción de un comunicado conjunto, aunque la presidencia francesa publicará una declaración final de la reunión, que servirá además como preparación para la cumbre de líderes del G7 prevista en junio en Evian (este). EFE

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