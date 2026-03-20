Las importaciones de autos desde China superaron las exportaciones europeas en 2025

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Las importaciones de automóviles chinos en la Unión Europea superaron el año pasado las exportaciones del bloque hacia ese país, según un análisis del gabinete EY publicado el viernes.

Las ventas de vehículos y repuestos de la UE hacia China bajaron 34% en 2025, a 16.000 millones de euros (unos 18.500 millones de dólares), mientras que las importaciones desde China aumentaron 8%, a 22.000 millones de euros (25.400 millones de dólares).

Como resultado, el excedente comercial de 23.000 millones de euros (más de U$D 26.000 millones) que la UE había logrado en 2019 con China se convirtió en un déficit de 6.000 millones de euros (7.000 millones de dólares) el año pasado.

Esta situación se registró también en Alemania, pilar de la industria automovilística europea.

En 2025, China era apenas el sexto mercado de exportación para los constructores alemanes, frente al segundo puesto en 2024.

Las ventas hacia China pasaron de 30.000 millones de euros casi 35.000 millones de dólares) a 13.600 millones (unos 16.000 millones de dólares) el año pasado, mientras que las importaciones chinas se incrementaron a 7.400 millones de euros (unos 8.600 millones de dólares).

Al ser consultado, un portavoz del ministerio de Economía no quiso comentar el estudio de EY.

El sector automovilístico alemán en 2025 se caracterizó por el continuado declive.

Desde 2019, aproximadamente uno de cada cuatro empleos en el segmento de autopartes ha desaparecido.

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