Las Ketchup cantarán con Elettra Lamborghini en la noche de dúos del Festival de Sanremo

Roma, 1 feb (EFE).- El grupo español de Las Ketchup, famosas por su éxito mundial ‘Aserejé’, cantarán con Elettra Lamborghini, quien las eligió como invitadas en la noche de dúos de la próxima edición del Festival de la Canción de Sanremo, uno de los eventos mediáticos más importantes de Italia.

Pilar, Lola y Lucía, las tres hermanas que formaron el grupo a principios de la década del 2000, hijas de Juan Muñoz, importante guitarrista flamenco cuyo nombre artístico era «El Tomate», vuelven a Italia, donde triunfaron con su gran éxito del verano hace más de dos décadas.

Elettra Lamborghini, una de las participantes en esta edición, ha elegido el ‘Aserejé’ para la noche en la que los cantantes invitan a otros artistas para interpretar canciones del pasado.

En 2004, Las Ketchup ya se presentaron en el escenario del Teatro Ariston de la localidad costera de la Liguria (noroeste), invitados como coristas de Danny Losito, quien compitió con la canción ‘Single’. Losito y Las Ketchup quedaron en el vigésimo puesto, antepenúltimos, en la clasificación de esa noche.

Dos años después, en 2006, Las Ketchup representaron a España en el Festival de Eurovisión como cuarteto, incluyendo a su hermana Rocío. Su canción ‘Un Bloodymary’ quedó en el puesto 21.

La 76 edición del Festival de Sanremo, que se celebrará entre el 24 y el 28 de febrero de 2026, estará presentada por el director artístico, Carlo Conto y la cantante Laura Pausini y participaran la reconocida cantante italiana Patty Pravo o el rapero Fedez, entre una lista de 30 artistas, entre solistas, dúos o grupos de todo tipo.

El Festival de Sanremo es una de las citas más esperadas del calendario cultural italiano, casi un ‘monotema’ nacional en los cinco días que dura, y en los últimos años ha logrado un importante seguimiento, hasta superar el 60 % de la cuota de pantalla en 2025.

Además, de este certamen sale el representante italiano en Eurovisión, con importantes éxitos internacionales en los últimos tiempos como el grupo Maneskin, ganador de ‘Micrófono de cristal’, Mahmood y Blanco, Marco Mengoni, Angelina Mango o Lucio Corsi. EFE

ccg/llb