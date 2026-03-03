Las mujeres de Costa de Marfil ocupan el poder «sin remordimientos», dice exministra

Madrid, 3 mar (EFE).- Euphrasie Kouassi Yao, exministra y actual asesora en materia de género del presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, asegura que los avances en igualdad en su país lograron que las mujeres, que antes «no se atrevían a estar» en la vida pública, «ahora ocupen espacios sin remordimientos».

La activista marfileña se encuentra en Madrid para recoger este martes el Premio Harambee 2026 por sus más de 35 años dedicados a la promoción de la mujer africana, la paz y el bienestar comunitario.

Casada y madre de cuatro hijos, Kouassi Yao se convirtió en referente para miles de jóvenes africanas que aspiran a transformar sus comunidades, al demostrar que es posible combinar la vida familiar con una intensa dedicación al servicio público y al liderazgo social.

En una entrevista con EFE, subraya que, como ministra de Promoción de la Mujer, Familia y Protección de la Infancia, impulsó la inclusión de la perspectiva de género en la propia Constitución de Costa de Marfil.

Ese nuevo marco, explica, permitió desarrollar «toda una legislación, proyectos y modos de hacer» que entienden la igualdad desde la equidad entre hombres y mujeres, la visibilidad femenina y su presencia en los espacios de decisión.

A partir de ahí, Costa de Marfil fue consolidando «un modelo propio, no importado», apoyado en su cultura y tradiciones, que hizo posible que hoy haya más diputadas y que las niñas en la escuela primaria y secundaria «cuenten con referentes de mujeres que participan en la vida pública con total naturalidad».

En 2023, destaca la activista, un informe global de la OCDE situó a Costa de Marfil con el menor nivel de discriminación de la mujer en África, «incluso por delante de Estados Unidos y de Canadá».

Un programa que fomenta la presencia femenina en la vida pública

Su objetivo ha sido siempre demostrar que las mujeres «no están ausentes» de talento ni de la capacidad de liderazgo, sino que hay que fomentar su presencia en los espacios de decisión.

De ahí nace el Compendio de Competencias de las Mujeres en Costa de Marfil, una plataforma digital que reúne «a más de 19.000 mujeres» para promover su visibilidad y participación en los espacios de decisión, así como para facilitar sus nombramientos en puestos de alta dirección.

El proyecto trabaja de forma transversal con cuatro grandes grupos: mujeres con alta formación que pueden arrastrar a otras, jóvenes sin experiencia a las que se les dota de habilidades, mujeres rurales con liderazgo natural pero sin apoyo teórico, y la diáspora marfileña que regresa para emprender y servir a su país.

«Es un programa que trabaja de abajo arriba: se identifica a líderes locales, se las forma y ellas mismas se convierten en agentes de cambio en sus comunidades» de modo que se extiende una red de liderazgo femenino «que ya se ha demostrado imparable en la sociedad marfileña», explica Kouassi Yao.

La activista se siente orgullosa de que la iniciativa sea «un referente para otros países de África», tras ser reconocido por la ONU en 2018 como el mejor programa africano sobre la mujer y haber logrado multiplicar la presencia femenina en puestos públicos de 115 en 2016 a los 447 actuales.

Sin embargo, para la exministra, el gran desafío es «romper definitivamente el mito de la ausencia»; las inercias culturales que todavía frenan el voto a mujeres, la aplicación real de las leyes de cuotas de paridad y la necesidad de seguir formando tanto a mujeres como a hombres.

En este sentido, defiende una «masculinidad positiva», convencida de que «África necesita desarrollarse con sus propias energías, su propia cultura, sus propias tradiciones y su propia mentalidad» y para eso es necesario que «estén todos presentes».

«Soy africana y creo en África y en todo el potencial que tiene, pero hace falta formación. Y creo en los recursos naturales que tenemos y en los recursos de las propias personas que tienen una gran capacidad, pero hay que ayudarles a que tengan la confianza en ellos mismos», concluye. EFE

