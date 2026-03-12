Las normas para proteger a quienes contraten paquetes turísticos, aprobadas en Eurocámara

4 minutos

Bruselas, 12 mar (EFE).- El Parlamento Europeo dio luz verde este jueves a la revisión de una directiva que protegerá mejor a los viajeros que opten por paquetes turísticos en caso de cancelación y establecerá reglas más claras sobre los reembolsos.

La Eurocámara aprobó la directiva por 537 votos a favor, dos en contra y 24 abstenciones.

La legislación revisada, ya acordada provisionalmente con los Estados miembros de la UE, aclara qué viajes y servicios pueden considerarse un paquete turístico, introduce normas sobre el uso de bonos y establece las condiciones bajo las cuales los clientes pueden cancelar sus planes de viaje sin coste alguno.

La necesidad de revisar la legislación salió a la luz con la crisis del covid, que dio lugar a cancelaciones masivas y puso de relieve lagunas y problemas.

Definición de paquete turístico

Aparte de los paquetes clásicos, incluye las combinaciones de diferentes tipos de servicios de viaje, como el alojamiento o el alquiler de automóviles.

Las nuevas normas facilitarán la identificación de las combinaciones de servicios de viaje que constituyen un paquete: en primer lugar, se determinará por el momento y la forma en que se reserva la combinación de servicios.

Por ejemplo, en una compra en línea donde los procesos de reserva vinculados permiten combinar servicios ofrecidos por distintos operadores, se considerará un paquete si el primer operador transmite los datos personales del viajero a los demás y el contrato para todos los servicios se concluye en un plazo de 24 horas.

Si el organizador del viaje invita al cliente a reservar servicios adicionales, se le debe informar si estos no forman parte de un paquete con los servicios previamente reservados.

Bonos y cupones

Se introducen normas sobre el uso de cupones o «vouchers», que se generalizaron durante la pandemia.

Los consumidores tendrán derecho a rechazar un cupón y solicitar un reembolso en su lugar en un plazo de 14 días. Los cupones pueden tener una validez máxima de 12 meses y se deberá reembolsar a los clientes cualquier cupón no utilizado, total o parcialmente, o caducado. Las empresas no podrán limitar la oferta de servicios de viaje para los titulares de cupones.

Gastos de cancelación

La normativa vigente permite a los clientes cancelar sus planes de viaje sin gastos ni penalizaciones si surgen circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino. Esto se extenderá a otros eventos inevitables y extraordinarios, tanto si ocurren en el punto de partida como si afectan al viaje de manera importante.

La determinación de si las circunstancias son lo suficientemente graves como para justificar una cancelación gratuita se realizará caso por caso. Las recomendaciones oficiales de viaje podrán servir como guía.

Plazos para reclamaciones y reembolsos

Al recibir una reclamación sobre un servicio, los organizadores de viajes deberán acusar recibo en un plazo de siete días y ofrecer una respuesta razonada en un plazo de 60 días.

En caso de quiebra del organizador de viajes, los clientes deberán recibir el reembolso de los servicios cancelados con cargo a la garantía de insolvencia en un plazo de seis meses (nueve meses en quiebras muy complejas). El plazo habitual de 14 días para los reembolsos por cancelación de viaje se mantendrá sin cambios.

Próximos pasos

El Consejo (países UE) debe aún adoptar formalmente la legislación. A continuación, el texto se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor.

Los países de la UE dispondrán de 28 meses a partir de la fecha de entrada en vigor para transponer las nuevas normas a su legislación nacional, y de seis meses adicionales para empezar a aplicar las nuevas disposiciones. EFE

mb/ahg/llb