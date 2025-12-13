Las noticias, los protagonistas y los acontecimientos que marcaron el mundo en 2025

6 minutos

Madrid, 13 dic (EFE).- La agencia EFE comenzará a enviar a sus abonados a partir de este domingo una selección de temas con motivo del Especial 2025, en el que se destacarán los principales temas, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

El especial incluirá los siguientes temas con la guía ESPECIAL 2025 que serán enviados en el calendario que se detalla a continuación:

14 de diciembre

– Los 12 protagonistas del año

15 de diciembre

– Las 12 noticias del año

16 de diciembre: CONFLICTOS

Los conflictos en Gaza y Ucrania dominaron la agenda internacional en un año en el que el conflicto en Sudán se recrudeció hasta niveles sin precedentes convirtiendo al país africano en el escenario de la mayor crisis humanitaria del planeta y Estados Unidos comenzó lo que denominó guerra contra el narcotráfico con asesinatos extrajudiciales en ataques contra narcolanchas, desplegando su portaaviones más moderno y poniendo en la mira al régimen de Venezuela.

– La situación en Gaza sigue deteriorándose a pesar del acuerdo de paz auspiciado por Donald Trump

– Sudán, uno de los grandes conflictos olvidados, se recrudeció aún más en 2025

– La guerra en Ucrania cierra 2025 con avances rusos inéditos desde el primer año de la guerra y en medio de intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto liderados por EE.UU.

– Estados Unidos lanzó una campaña militar en el Caribe contra Venezuela, a la que acusa de ser un narcoestado

17 de diciembre: LIBERTADES

Estados Unidos vivió un año de litigios contra medios de comunicación, en el que el presidente Trump endureció sus medidas contra los migrantes, los solicitantes de asilo y la comunidad LGTBI y reforzó su persecución contra quienes considera que le han perjudicado en su carrera política. Mientras, en Europa el avance de la extrema derecha continuó, al igual que el endurecimiento de las políticas contra los migrantes, y en el mundo hicieron su eclosión las movilizaciones de la Generación Z, que tumbaron gobiernos en Nepal y Madagascar.

– Aumentan en EEUU las denuncias sobre un retroceso democrático tras la llegada de Trump

– Crecimiento de la ultraderecha en Europa

– Movilizaciones de la Generación Z en todo el mundo

– Cambio de política migratoria en EEUU y Europa

18 de diciembre: NUEVO DESORDEN MUNDIAL

Con un tablero geopolítico mundial en plena transformación, Donald Trump instrumentalizó su política exterior en la gestión de conflictos para alimentar la ambición del lograr el premio Nobel de la paz, desató una crisis comercial mundial con la imposición de aranceles a prácticamente todo el planeta, impuso a sus socios de la OTAN un aumento del gasto en defensa y cortó drásticamente la ayuda al desarrollo. Frente a ello China y Rusia continúan sus movimientos para imponer su hegemonía y en América Latina se profundiza la brecha entre los países de izquierda y derecha.

– EEUU, China y Rusia: la guerra por el liderazgo en un mundo sin reglas y sin multilateralismo

– La guerra arancelaria que trastocó el comercio mundial

– El hondo retroceso de la ayuda al desarrollo

– El año en que la UE despertó ante un nuevo mundo hostil: de la guerra híbrida rusa al desprecio de EEUU

– Latinoamérica ante el debilitamiento del multilateralismo

19 de diciembre: CULTURA

El año 2025 ha estado marcado por una intensa actividad cultural a nivel global: figuras como Bad Bunny y Karol G consolidaron su influencia con una reivindicación de sus raíces, la animación asiática confirmó su peso como uno de los fenómenos culturales del año y Rosalía protagonizó uno de los hitos más comentados con el lanzamiento de «Lux», que trascendió lo musical. En el ámbito del arte, los Bronces de Benín reavivaron el debate sobre la descolonización y la restitución del patrimonio; y el Louvre vivió un año especialmente complicado con un robo y una inundación, a lo que se sumaron las protestas laborales.

– Bad Bunny, la gran estrella del año con una reivindicación de sus raíces que comparte con Karol G

– El fenómeno de la animación asiática

– Rosalía y su ‘Lux’, el fenómeno (no solo musical) de 2025

– Los Bronces de Benín y el debate sobre la desconolización del arte

– El año aciago del Louvre

20 de diciembre: RELIGIÓN

El catolicismo vio la sucesión al frente de la iglesia con la muerte del papa Francisco y la elección de León XIV como máximo pontífice y el dalai lama cumplió 90 años asegurando que su linaje continuará al frente del budismo pese a las disputas con China por imponer a su sucesor. La iglesia anglicana dio un paso histórico al nombrar por primera vez a una mujer como primada de la confesión.

– La muerte del papa Francisco y el inicio del pontificado del papa León XIV

– El anuncio de la continuación del linaje del Dalai Lama reabrió la disputa con China sobre la sucesión al frente del budismo.

– El nombramiento de Sarah Mullay, un cambio de paradigma en la iglesia anglicana.

21 de diciembre: TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Los desastres naturales y las consecuencias de los efectos del cambio climático marcaron un año más la agenda de temas. En el apartado tecnológico el avance de las aplicaciones de la Inteligencia Artificial y su crecimiento exponencial en los mercados han despertado voces alertando de una burbuja que podría explotar.

– Desastres naturales y cambio climático

– IA no deja de ganar terreno ¿pero está garantizado el retorno a la inversión?

22 de diciembre: ESCÁNDALOS

Entre los escándalos que sacudieron 2025 volvió a emerger el caso Epstein, con la publicación de documentos ligando a Donald Trump con el pedófilo, y el caso del actor Diddy, envuelto en un caso de tráfico de prostitución, mientras que la BBC vio como una edición manipulada de una pieza sobre el presidente de Estados Unidos llevaba a su cúpula a dimitir.

– El caso Epstein y la caída en desgracia del príncipe Andrés del Reino Unido

– El actor Sean Combs más conocido como Diddy fue condenado en un caso sobre tráfico de prostitución

– La cúpula de la BBC dimitió tras admitir errores en la edición de una pieza sobre Donald Trump

23 de diciembre: el ABECEDARIO del año

EFE