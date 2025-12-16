Las policías de España y Colombia se unen para luchar contra la trata y explotación sexual

Madrid, 16 dic (EFE).- Las Policías de España y Colombia, junto con la asociación española Amar Dragoste, han puesto en marcha una campaña para prevenir la trata y explotación sexual de mujeres colombianas, país del que proceden la mayoría de las víctimas identificadas en España, el 44,45 % del total.

Según informa este martes la Policía española, bajo el lema «No nací para esto», la campaña busca visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres, prevenir nuevos casos y detectar y amparar a las víctimas que se encuentran en contextos de explotación sexual, para que puedan reportar su situación y ser atendidas de manera integral.

Colombia es el primer país en número de víctimas identificadas en España en trata y explotación tanto sexual como laboral.

El objetivo de la campaña es hacer ver a las potenciales víctimas en Colombia que las organizaciones criminales utilizan con frecuencia falsas ofertas de empleo, aprovechándose de sus sueños de alcanzar una vida mejor para, finalmente, comerciar con ellas y explotarlas.

También se pretende mostrar a los hombres que demandan y compran prostitución en España la realidad que hay detrás de muchas personas, cuyos cuerpos están siendo explotados sexualmente en contextos de prostitución.

Según una investigación de Amar Dragoste que analizó 50 casos judicializados de trata con fines de explotación sexual de mujeres colombianas en los últimos cinco años, el 71 % fueron explotadas en pisos clandestinos en España.

Jóvenes que buscan un futuro mejor

Desde que en 2015 España dejó de pedir visado a los ciudadanos colombianos para entrar en el país, las organizaciones criminales aumentaron su presión sobre las jóvenes que desean buscar un futuro mejor allí, como la niña que protagoniza la campaña.

Bajo falsas ofertas de empleo, abusan de la necesidad de muchas jóvenes colombianas, que acaban convirtiéndose en víctimas de explotación en España y en el resto de Europa, ya que ese país es de destino y tránsito.

En 2024 se identificaron 1.972 nacionales colombianos en situación de riesgo, en su mayoría mujeres, en el marco de una inspección en espacios donde están siendo prostituidas o explotadas sexualmente. Otros 1.509 casos en centros de trabajo en los que ha habido previos episodios de explotación laboral.

Estas cifras suponen un incremento del 357 % desde 2016, año posterior a la retirada del visado.

En el acumulado de los últimos diez años, se identificaron formalmente como víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual a 2.085 ciudadanas colombianas, con un incremento exponencial desde la pandemia.

Esta iniciativa de las policías española y colombiana transmite tanto la preocupación por el riesgo actual de la captación de posibles víctimas como la esperanza de que mujeres que hayan sido explotadas puedan encontrar la libertad a través de la difusión de los contactos de ayuda.

La Policía española cuenta con el teléfono 900 105 090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de delitos, que puede ser anónima y confidencial, y no queda reflejada en la factura telefónica.

También Amar Dragoste tiene una línea de atención 24 horas para mujeres en situación de prostitución o riesgo a través del teléfono +34 615 430 452 y del correo electrónico contacto@amardragoste.org, además de sus redes sociales.

La Policía Nacional de Colombia, por su parte, dispone de la cuenta de correo dijin.gisef-tra@policia.gov.co y el teléfono +57 320 302 9679 para recibir información de casos por el delito trata de personas. EFE

