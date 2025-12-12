Las protestas de la Generación Z dejaron daños por 586 millones de dólares en Nepal

Katmandú, 12 dic (EFE).- Las protestas de la Generación Z en Nepal, que tuvieron lugar el pasado septiembre y dejaron más de 70 muertos, además de forzar la salida del gobierno comunista de KP Sharma Oli, provocaron daños por 586 millones de dólares, estimaron este viernes datos gubernamentales.

Según un informe emitido este viernes por un comité de investigación del Gobierno de Nepal, «las pérdidas materiales provocadas por la protesta de la Generación Z en septiembre se estiman en la cifra de 585,89 millones de dólares estadounidenses».

Este comité de investigación, que se formo después de las protestas para documentar los daños y elaborar un plan de reconstrucción, fue designado por el Gobierno de Nepal y presentó este viernes sus hallazgos a la primera ministra interina Sushila Karki.

El informe señaló que las protestas dejaron un total de 77 muertos, contabilizando 20 fallecidos el 8 de septiembre, 37 el 9 y 20 más en los días posteriores.

Del total de heridos, más de 2.400, 17 de ellos eran menores de 13 años y más de 1.400 no tenían más de 28 años.

Las pérdidas materiales afectaron a 2.168 unidades de infraestructura gubernamental y pública, con 2.671 edificios dañados, lo que provocó pérdidas por 272,72 millones de dólares, mientras que 12.659 vehículos sufrieron daños por un valor de 89,70 millones de rupias y las pérdidas en el sector privado ascendieron a 232,69 millones de dólares.

Del total de daños relacionados con el gobierno, el 68 % se produjo a nivel federal, mientras que los gobiernos provinciales y locales representaron el 10 % y el 22 %, respectivamente.

El comité también propuso un plan de acción para la reconstrucción, estimando que se necesitarán 251,83 millones de dólares para restaurar las estructuras dañadas.

Nepal está actualmente gobernado por una administración interina encabezada por Sushila Karki, primera mujer en asumir el cargo, nombrada con el apoyo de la Generación Z para conducir al país a las elecciones previstas para marzo de 2026. EFE

