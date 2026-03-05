Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 26,1 % para 2026

1 minuto

Buenos Aires, 5 mar (EFE).- Los analistas privados que mes a mes consulta el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado corrigieron al alza, hasta el 26,1 % su pronóstico de inflación para este año en el país.

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 3,6 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de enero.

Los precios al consumidor en Argentina acumularon un alza del 31,5 % en 2025, en tanto que en enero pasado se ubicaron en el 32,4 % interanual y subieron un 2,9 % con respecto a diciembre último, según los últimos datos oficiales disponible.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a febrero de 2025 y cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves, los expertos esperaban que la inflación subiera en el segundo mes del año un 2,7 %, en comparación con enero último.

El dato oficial de la inflación de febrero será dado a conocer el próximo día 12.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 25 y el 27 de febrero, los economistas privados proyectan para este mes de marzo una tasa de inflación del 2,5 %.

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluye una proyección de inflación para este año del 10,1 %. EFE

nk/sbb