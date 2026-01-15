Las Rayadas de la española Lucía García exponen su liderato en casa del humilde Querétaro

2 minutos

Querétaro (México), 15 ene (EFE).- Las Rayadas de Monterrey, en las que milita la delantera española Lucía García, visitarán el sábado al Querétaro, con la encomienda de ganar para mantener el liderato del Clausura del fútbol femenino de México.

Comandadas por García, con dos goles en 105 minutos en la cancha, las Rayadas saldrán con la etiqueta de favoritas ante un rival que suma dos reveses con un gol anotado y ocho recibidos.

Con la española, acompañada por Christina Burkenroad y la sudafricana Jermaine Seoposenwe, las regias tienen todo para superar a sus rivales, con una plantilla humilde, que viene de ser goleado 4-0 por Pachuca.

Después de ganar los dos torneos de 2024, de la mano de la entrenadora costarricense Amelia Valverde, el Monterrey mostró altibajos el año pasado, lo cual le costó el puesto a la centroamericana. Ahora el equipo busca regresar al primer plano de la liga para retar a Tigres UANL, América, Guadalajara y Pachuca, los otros cuadros grandes del campeonato.

Además de las Rayadas, hay otros tres cuadros con dos victorias en sus dos primeras salidas: Pachuca, Toluca y Mazatlán, aunque el Tigres UANL, de Jenni Hermoso, campeona del mundo con España en 2023, tiene un partido pendiente.

Mañana, en el inicio de la tercera fecha del campeonato, el Pachuca de la goleadora Charlyn Corral visitará al Cruz Azul de la estadounidense Aerial Chavarin. Será un duelo de expectativas porque, con protagonismo de Chavarin, las Azules eliminaron a las Tuzas en los cuartos de finales del pasado torneo Apertura.

En otro duelo de este viernes, el campeón Tigres UANL visitará al León, que ha perdido sus dos partidos y tiene todo en contra ante las ‘Amazonas’, el cuadro más ganador de la liga, que debutó con una goleada por 1-4 sobre Necaxa.

Además, mañana las Pumas UNAM recibirán al Necaxa, Atlas al Tijuana y Juárez FC al San Luis.

El sábado, América recibirá al Necaxa y Puebla al Toluca y el domingo las Chivas de Guadalajara jugarán en su estadio contra Santos Laguna.

– Partidos de la tercera jornada del Clausura femenino:

. Viernes 16: Cruz Azul-Pachuca, Pumas UNAM-Mazatlán, Atlas-Tijuana, Juárez FC-San Luis y León-Tigres UANL.

. Sábado 17: Puebla-Toluca, América-Necaxa y Querétaro-Monterrey.

. Domingo 18: Guadalajara-Santos Laguna. EFE

gb/cmm