Las Rayadas de la española Lucía García reciben al Toluca de la francesa Le Sommer

2 minutos

Monterrey (México), 8 feb (EFE).- Las Rayadas de Monterrey de la española Lucía García, líderes de la clasificación, recibirán mañana al Toluca de la goleadora francesa Eugenie Le Sommer, en la octava jornada del torneo Clausura del fútbol femenino de México.

Con seis victorias, un empate y 19 puntos, las regias encabezan la clasificación por mejor diferencia de goles que el Guadalajara, con las mismas unidades; detrás de ellos, el Toluca presume de un gran inicio de campeonato y aparece en el tercer escaño.

García, con cinco goles, ha sido la cabeza del Monterrey de la entrenadora francesa Amandine Miquel, que tiene otras figuras de ataque de primer nivel como Christina Burkenroad y la sudafricana Jermaine Seoposenwe.

Le Sommer suma ocho anotaciones y liderará la ofensiva del Toluca, que buscará dar un golpe como visitante, un reto complicado.

Guadalajara se meterá en el estadio de las Pumas UNAM, séptimas de la tabla de posiciones, en otro esperado duelo porque, de ganar las Chivas, garantizaría por lo menos seguir con los mismos números del equipo líder.

La octava fecha del Clausura transcurrirá entre mañana y el martes. Así, este lunes tendrá al América como visitante del Cruz Azul, un duelo de expectativas porque las Águilas llegan heridas tras un empate con el Juárez FC y saldrán a recuperarse en la cancha de las celestes.

Con la igualada, las azulcremas dejaron ir la posibilidad de acomodarse en el primer lugar y bajaron al cuarto con 17 puntos, seis más que Cruz Azul, octavo lugar.

Con un ataque en el que sobresalen la española Irene Guerrero, Scarlett Camberos, Monserrat Saldívar y Kiana Palacios, el América es favorito, pero deberá respetar a Cruz Azul, que cuenta con jugadoras de clase como la guatemalteca Ana Lucía Martínez y las estadounidenses Aerial Chavarin y Michaela Abam.

En otro esperado partido de mañana, el Tigres de la española Jenni Hermoso, sexto de la tabla de posiciones,recibirá al Juárez, noveno de la clasificación, León al Necaxa y Querétaro al Mazatlán.

El martes, las Tuzas de Pachuca de la goleadora Charlyn Corral visitarán al San Luis, Atlas al Puebla y Tijuana al Santos Laguna.

Partidos de la octava jornada del Clausura del fútbol femenino de México.

Lunes 09.02: Cruz Azul-América, León-Necaxa, Tigres UANL-Juárez FC, Pumas UNAM-Guadalajara, Querétaro-Mazatlán y Monterrey-Toluca.

Martes 10.02: Puebla-Atlas, San Luis-Pachuca y Santos Laguna-Tijuana.EFE

gb/jpd