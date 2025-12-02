Las remesas a El Salvador suben un 18% y suman 8.206 millones de dólares a octubre de 2025

2 minutos

San Salvador, 2 dic (EFE).- La remesas familiares que recibió El Salvador entre enero y octubre pasado sumaron 8.206,38 millones de dólares (7.069,80 millones de euros), lo que representa un incremento del 18,2 % en comparación con igual lapso de 2024, según estadísticas reveladas este martes por el Banco Central de Reserva (BCR).

Las cifras de la entidad financiera gubernamental indican que este porcentaje representa 1.265,74 millones de dólares más frente a los 6.940,64 millones computados en los diez primeros meses de 2024.

Solo en octubre pasado se recibieron 852.04 millones dólares, un incremento del 16,3 % en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando ingresaron 732.41 millones de dólares.

En lo que va de 2025, mayo ha sido el mes con el mayor ingreso de remesas, con 899.08 millones de dólares.

El Salvador, con una población estimada de 6,4 millones de habitantes y cuya economía depende de las remesas, recibió 4.837,69 millones de dólares en el primer semestre del año en curso.

Datos de la estatal Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) indican que 1,62 millones de salvadoreños son beneficiados con las remesas, lo que representa el 25,66 % de la población.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional.

Además, las remesas familiares son uno de los pilares de la economía del empobrecido país centroamericano y las envían principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de dos millones de migrantes salvadoreños. EFE

