Las remesas de El Salvador suman 9.987 millones de dólares en 2025, un 17 % más que 2024

1 minuto

San Salvador, 27 ene (EFE).- La remesas familiares que recibió El Salvador en 2025 totalizaron 9.987,91 millones de dólares (8.304,95 millones de euros), lo que representa un incremento de un 17,7 % en comparación con 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este martes.

Las cifras de la entidad financiera indican que este porcentaje representa un incremento de 1.508,21 millones de dólares frente a los 8.479,70 millones de dólares computados en todo 2024.

Solo en diciembre, el BCR registró ingresos por remesas familiares de 961,12 millones de dólares, la cifra más alta registrada en todo 2025.

Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024 indican que la cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó un 3,1 % en 2024, respecto a 2023.

El estudio da cuenta de que el total de personas con remesas pasó de 1.626.357 en 2023 a 1.575.815 en 2024, una disminución de 50.542.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional.

Además, las remesas familiares son uno de los pilares de la economía del empobrecido país centroamericano y las envían principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de dos millones de salvadoreños. EFE

sa/mt/rrt