Las remesas familiares a El Salvador crecen un 7,3 % en primer trimestre del 2026

2 minutos

San Salvador, 27 abr (EFE).- El acumulado de las remesas familiares enviadas a El Salvador, principalmente desde Estados Unidos, creció un 7,3 % en el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, al sumar 2.435,59 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) difundidos este lunes.

Las cifras oficiales indican que el monto registrado entre enero y febrero del año en curso es superior en 165,9 millones a los 2.269,69 millones computados en los primeros tres meses de 2025.

Los ingresos de estas divisas en enero de 2026 fueron de 759,45 millones de dólares, en febrero de 765,33 millones y en marzo ascendieron a 910,81 millones.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional.

El Salvador totalizó 9.987,91 millones de dólares en remesas familiares en 2025, con un incremento de un 17,7 % en comparación con 2024.

Este monto representó el 20,9 % de los 47.730,2 millones de dólares que recibió en 2025 el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que completan Honduras y Guatemala.

La cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó levemente en un 0,027 % en 2025, respecto a 2024, para llegar a más de 1,57 millones, de acuerdo con datos de una encuesta del BCR.

Las cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), publicadas por el BCR en su portal oficial, indican que el total de personas con remesas pasó de 1.575.815 en 2024 a 1.575.378 en 2025, una caída de 437. EFE

hs/mt/rrt