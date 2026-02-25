Las tareas de rescate de una veintena de desaparecidos por el temporal continúan en Brasil

3 minutos

Río de Janeiro, 25 feb (EFE).- Las autoridades brasileñas continúan este miércoles con las labores de búsqueda y rescate de una veintena de desaparecidos en los municipios de Juiz de Fora y Ubá, en el estado de Minas Gerais, tras el temporal que ha dejado al menos 46 muertos, según fuentes oficiales.

Aunque se vive una tensa calma en la región por la tregua que ha dado la lluvia en las últimas horas, la zona permanece en alerta roja por la alta probabilidad de nuevas precipitaciones que podrían ocasionar más inundaciones y deslizamientos de tierra.

En Juiz de Fora, el municipio más afectado, los óbitos por la catástrofe ya ascienden a 40, mientras que 19 personas continúan desaparecidas, unas 3.000 están temporalmente sin hogar y 400 más han perdido por completo sus viviendas.

En Ubá, se han registrado seis víctimas mortales, dos desaparecidos y 202 damnificados.

Los bomberos han encontrado los cuerpos de quince personas entre la pasada madrugada y la tarde de este miércoles tras el fuerte temporal que empezó el lunes.

Casas destruidas y ríos de lodo

En los barrios más afectados de la ciudad los equipos de rescate y voluntarios se enfrentan a escenas de devastación.

Ruinas de casas destruidas y calles convertidas en ríos de lodo son el panorama actual de Jardim Paineiras, en donde las autoridades continúan buscando sin descanso a tres desaparecidos, entre ellos dos niños, como ha podido constatar EFE.

Según el último boletín del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, 87 efectivos de ese organismo mantienen en las labores de búsqueda y rescate en ese municipio.

A ellos se suman brigadistas, fuerzas de seguridad de la región y otras enviadas por el Gobierno central que trabajan con maquinaria pesada para limpiar calles y retirar escombros, mientras vecinos colaboran con donaciones.

No obstante, hay comunidades más pobres y favelas, que están en las afueras de Juiz de Fora, donde la ayuda oficial todavía no llega.

Es el caso de Três Moinhos donde han tenido lugar varios deslizamientos y son los propios residentes los que están actuando para retirar los escombros.

Además de Juiz de Fora y Ubá, en otros seis municipios de la región ha habido daños importantes, aunque sin pérdidas humanas.

Las autoridades mantienen nueve operativos simultáneos en la región y han conseguido poner a salvo a unas 200 personas, pero el número de afectados ya ronda los 3.600.

Alerta por más lluvias

Las fuertes lluvias que han dejado un escenario de devastación en esta zona montañosa de Minas Gerais pueden repetirse en los próximos días, según las predicciones meteorológicas del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden).

De acuerdo con el órgano vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, la región enfrenta un riesgo «muy alto» de nuevas emergencias, debido a la saturación del suelo, el mal estado del drenaje urbano y la previsión de más precipitaciones intensas en los próximos días.

Y es que la región ha afrontado el febrero más lluvioso de su historia, con 589 milímetros acumulados, más de tres veces el volumen esperado para el mes.

El Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha anunciado que va a liberar 800 reales (155 dólares/130 euros al cambio de hoy) para cada persona que se haya quedado sin hogar tras las lluvias, dinero que será transferido a las alcaldías. EFE

