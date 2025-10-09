Las tierras raras, el «petróleo» de China clave en la guerra comercial

Redacción Asia, 9 oct (EFE).- Las tierras raras, presentes desde en vehículos eléctricos hasta en los billetes de euro, vuelven a situarse en el centro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, después de que Pekín, que casi monopoliza la industria, impusiera este jueves restricciones adicionales a su exportación.

China anunció hoy un nuevo paquete de restricciones a las exportaciones de productos de tierras raras a entidades extranjeras, unas limitaciones que empezó a lanzar el pasado abril en respuesta a los gravámenes anunciados por el Gobierno de Donald Trump en el llamado «Día de la Liberación».

Las restricciones se anunciaron hoy aduciendo motivos de seguridad nacional y afectarán tanto a empresas chinas como extranjeras. Sobre estas últimas, pesará además una normativa adicional que afecta a la exportación de artículos que contengan tierras raras de procedencia sea china en al menos un 0,1 %.

Estas medidas, que sirven a Pekín como baza negociadora, llegan tras impulsos para volver a fomentar su venta en medio de la tregua comercial con EE.UU., que llevaron a que las exportaciones chinas de productos de tierras raras alcanzaran en agosto su mayor cuota en la serie histórica (desde 2012), y poco antes de un posible encuentro este mes entre Trump y su par chino, Xi Jinping.

¿Qué son y para qué se utilizan?

Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos que suelen encontrarse unidos en la naturaleza: el escandio, el itrio y los 15 lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio).

Tienen propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas y están presentes en pantallas táctiles, paneles solares, vehículos eléctricos e incluso los billetes de euro, a los que se añaden para evitar falsificaciones.

El término ‘tierra’ hace referencia en realidad a los óxidos, una acepción antigua en desuso que por razones históricas se mantiene en este caso, según explicaron fuentes consultadas por EFE.

Su explotación industrial se ha llevado a cabo en los últimos cincuenta años, pero se empezaron a aislar entre los siglos XVIII y XIX.

¿Dónde se encuentran?

A pesar de su nombre, las tierras raras son comunes en varios puntos del planeta. Se extraen a nivel mundial, pero están tan unidas en la naturaleza que su procesamiento es complicado, pues requiere de numerosos procesos químicos.

Con cerca de la mitad de las reservas mundiales de este grupo de elementos y el dominio de su producción y refinado, China ostenta casi el monopolio de una industria que una vez lideró Estados Unidos.

La potencia asiática posee un 49 % de las tierras raras del planeta -unos 44 millones de toneladas-, según el Servicio Geológico estadounidense, si bien países como Brasil, India, Australia, Vietnam, Birmania o EE.UU. también cuentan con estos recursos.

El «monopolio» chino

A la cantidad de tierras raras dominadas por China se suma que el país controla más del 70 % de la producción mundial -importando también el material de minas de Birmania- y casi el 90 % de su procesamiento, erigiéndose así como actor esencial en sectores como la electrónica, los vehículos eléctricos o la industria militar.

El origen de este control se remonta a los años 80 del siglo pasado, cuando el país asiático ya clasificó como estratégicos estos 17 elementos y proporcionó subsidios a empresas nacionales de la industria.

El gigante asiático toleró estándares medioambientales más bajos, lo que redujo los costes frente a competidores occidentales y, en paralelo, perfeccionó técnicas de procesamiento.

Deng Xiaoping, «padre» de la apertura económica china, resumió en 1992 la situación como: «Oriente Medio tiene petróleo; China tiene tierras raras».

Recientemente, Pekín ha endurecido el marco legal que rodea estas materias primas: en 2024 aprobó la primera regulación específica para el sector y desde julio de 2025 rige la nueva Ley de Recursos Minerales, que refuerza el control estatal, introduce licitaciones competitivas y exige restauración ecológica tras la actividad minera. EFE

