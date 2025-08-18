The Swiss voice in the world since 1935

Las trans habaneras tienen una de las mayores tasas de VIH de Latinoamérica, según estudio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

La Habana, 18 ago (EFE).- Las mujeres transexuales de La Habana tienen «una de las tasas más altas de prevalencia» del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) de toda América Latina, según un estudio publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba.

La ‘Encuesta de Seroprevalencia de VIH, sífilis, VHB, VHC’, la primera que detalla tasas de prevalencia del VIH en algunas ciudades de Cuba, señala que el 54,9 % de las mujeres transexuales de la capital cubana tienen el VIH.

En comparación, la mediana de la prevalencia de VIH en mujeres transexuales en América Latina era 22,1 % en 2022, reporta el estudio citando a Naciones Unidas.

La otra población clave en la que se centra el estudio, la de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH), registra una prevalencia del VIH del 37,9 % para los residentes de ese colectivo en La Habana.

De las personas encuestadas, tan sólo un 46,8 % de las mujeres transexuales de La Habana y un 32,2 % de los HSH capitalinos sabían que tenían el VIH antes de someterse al estudio.

El estudio recuerda que, a nivel mundial, las denominadas poblaciones clave (mujeres trans, HSH, trabajadores sexuales, consumidores de drogas intravenosas y personas privadas de libertad) representan menos del 5 % de la población, pero suponen el 70 % de las nuevas infecciones.

La encuesta estima que sólo en La Habana viven unas 1443 mujeres transexuales y unos 29.104 HSH. También destaca que en Cuba la principal vía de transmisión del VIH es la sexual, que representa más del 99% de los casos notificados.

El estudio, de 234 páginas, también aporta cifras de extensión de enfermedades como la sífilis y la hepatitis B en La Habana, Cienfuegos (centro) y Bayamo (este), las tres ciudades en las que se realiza la encuesta, pero con tasas mucho menores que la del VIH.

La investigación fue llevada a cabo entre diciembre de 2022 y abril de 2023 y contó con el apoyo técnico y financiero del fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria de Naciones Unidas. EFE

jpm/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR