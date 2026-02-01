Las víctimas mortales del incendio en Crans Montana suben a 41 tras la muerte de un joven

Ginebra, 1 feb (EFE).- Un joven de 18 años y nacionalidad suiza ha fallecido el sábado en un hospital de Zúrich a consecuencia de las heridas sufridas en el incendio declarado en Nochevieja en el bar ‘Le Constellation’, de la estación de esquí de Crans Montana, por lo que la cifra total de víctimas asciende a 41, informó este domingo la televisión nacional RTS citando fuentes de la Fiscalía.

Las otras 40 víctimas mortales se habían anunciado ya el mismo día de la tragedia, el 1 de enero, tras un incendio que provocó también 115 heridos, muchos de ellos con quemaduras de carácter muy grave.

Este domingo, cuando se cumple un mes desde la tragedia, una de las peores de la historia reciente de Suiza, ha visitado la zona del siniestro el ministro helvético de Defensa, Protección Civil y Deportes, Martin Pfister, mientras en la localidad se celebra la Copa del Mundo de Esquí.

Los miles de espectadores en las pruebas deportivas de este domingo guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, mientras repicaban las campanas de todas las iglesias de las cercanías.

La entrada al bar, precintada por las autoridades, ha vuelto a cubrirse de flores estos días, dada la nueva afluencia de deportistas y visitantes estos días con motivo de los mundiales. EFE

