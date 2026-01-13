Las ventas de automóviles en Brasil en 2025 fueron las mejores de los últimos seis años

Río de Janeiro, 13 ene (EFE).- Las ventas de vehículos nuevos en Brasil llegaron en 2025 a 2,69 millones de unidades, un 2,08 % más frente a 2024 y el mejor resultado anual de los últimos seis años, informó este martes la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores (Fenabrave).

El sector está próximo a recuperar el nivel que tenía antes de la pandemia de la covid, ya que en 2019 se vendieron en Brasil 2,79 millones de automóviles, comerciales ligeros, camiones y autobuses nuevos, según los datos de la patronal de distribuidores.

Las ventas anuales aún están lejos del récord registrado en 2012, cuando fueron vendidos 3,8 millones de vehículos.

Según la Fenabrave, en Brasil se vendieron el año pasado 1,99 millones de automóviles nuevos, con un crecimiento del 2,49 % frente a 2024; 552.931 comerciales ligeros (+2,91 %); y 139.717 camiones y autobuses (-6,26 %).

En el pequeño crecimiento anual contribuyó especialmente el resultado de diciembre, cuando las ventas registraron su mayor expansión en un mes en los últimos once años.

Según Fenabrave, en Brasil se vendieron 279.400 vehículos en diciembre, con un crecimiento del 8,6 % frente al mismo mes de 2024 y del 17,1 % en la comparación con noviembre.

Las ventas del año pasado se ubicaron, sin embargo, por debajo de las proyecciones de la Fenabrave, que esperaba terminar el año con 2,7 millones de vehículos nuevos distribuidos.

La patronal atribuyó esa reducción al elevado costo del dinero en Brasil, ya que la tasa referencial de intereses del país está en el 15 % anual, su mayor nivel en los últimos veinte años, lo que perjudica las ventas de un sector con alta dependencia del crédito.

El Gobierno también achaca a los altos intereses la desaceleración de la economía del país, que, según las últimas proyecciones, creció un 2,26 % en 2025, tras haberse expandido un 3,4 % en 2024. EFE

