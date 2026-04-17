Las ventas en Ecuador crecieron un 9,4 % en el primer trimestre de 2026, asegura Noboa

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Guayaquil (Ecuador), 17 abr (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este viernes que las ventas en el país crecieron un 9,4 % durante el primer trimestre de este año, al pasar de 57.700 millones de dólares registrados en 2025 a 63.200 millones en 2026.

«Es más actividad, más ingresos, más trabajo para las familias ecuatorianas», señaló el mandatario en una cadena nacional en la que presentó resultados económicos y de seguridad de los tres primeros meses de este 2026.

Noboa también destacó el bajo nivel en el que está la prima de riesgo, que desde el pasado martes está en 416 puntos. «El 31 de marzo del 2025 el riesgo país estaba en 1.630 puntos», comparó el presidente.

El índice riesgo país mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo y uno de los valores más bajos se registró a finales de enero, cuando cayó a 413 puntos.

El mandatario también destacó la firma de diversos acuerdos con Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, que, dijo, permitirán sostener el incremento en la inversión extranjera directa, que en 2025 alcanzó una cifra récord.

«Este trimestre, y lo digo con orgullo, todas las industrias del país han crecido. Incluso el sector agrícola que se enfrenta precios internacionales más bajos», destacó.

Y aseguró que de enero a marzo el sector de la construcción creció un 20 % y el de las inmobiliarias un 17,8 %, y que la inversión pública ejecutada pasó de 42 millones de dólares en los tres primeros meses de 2025 a más de 533 millones de dólares en 2026. EFE

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