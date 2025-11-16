LATAM anuncia nuevas cancelaciones por la huelga de pilotos para la próxima semana

1 minuto

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- LATAM Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, anunció este domingo nuevas cancelaciones de vuelos, que tendrán lugar entre el martes 18 y el jueves 20 noviembre, con motivo de la huelga de pilotos iniciada el pasado 12 de noviembre en demanda de mejores condiciones laborales.

La compañía no detalló, sin embargo, ni la cantidad de usuarios que se han visto afectados ni el número de vuelos cancelados.

Desde el Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) afirmaron que no hay fecha definida para el término de la huelga, pues se remiten a alcanzar un acuerdo con la compañía para frenar el paro, condiciones que todavía no se han cumplido, explicaron.

Alegaron que los informes financieros que divulgó la compañía evidencian un crecimiento en las ganancias y mantienen su «privilegiada ubicación en la aviación mundial», por lo que exigen que los pilotos vuelvan a las condiciones que tuvieron que rebajar extraordinariamente por la pandemia.

LATAM, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, salió a fines de 2022 del proceso del capítulo 11 de la ley estadounidense de protección de quiebras, al que se acogió en mayo de 2020 en medio del impacto que sufrió el negocio aéreo por la covid-19. EFE

