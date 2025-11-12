LATAM cancela vuelos por una huelga de pilotos que inicia a partir de la medianoche

2 minutos

Santiago de Chile, 11 nov (EFE).- La aerolínea LATAM, la más grande de América Latina, informó este lunes la cancelación de diversos vuelos programados debido a la inminente huelga del Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) fijada para la medianoche, afectando viajes para los días 12 y 13 de noviembre.

«Siguiendo con nuestro compromiso con todos los pasajeros que tienen vuelos programados en estas fechas y con el propósito de entregarles tranquilidad y el apoyo necesario, hemos implementado medidas para reducir el número de personas afectadas y ofrecerles la mejor alternativa posible”, señaló el vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, Paulo Miranda.

Según detalló la empresa, las cancelaciones informadas afectarán a cerca del 10 % de los pasajeros con origen o destino en Chile, por lo que se dispusieron diversas alternativas, incluyendo cambios y devoluciones totales.

“LATAM reafirma su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes”, concluyó la aerolínea.

Con un 97 % de apoyo por parte de los miembros del SPL al rechazo de la oferta presentada por la empresa, el gremio impulsó con «unidad y un mensaje claro» la necesidad de «recuperar las condiciones previas a 2020 para los pilotos, tal como ya ocurrió con otros estamentos de la compañía».

LATAM, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam, salió a fines de 2022 del proceso del capítulo 11 de la ley estadounidense de protección de quiebras, a la que se acogió en mayo de 2020 en medio del impacto que sufrió el negocio aéreo por la pandemia de covid-19. EFE

ssb/sbb