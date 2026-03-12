Lavrov rechaza presiones de EE.UU. a Cuba en conversación con su homólogo Rodríguez

1 minuto

Moscú, 12 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, rechazó este jueves las presiones estadounidenses contra Cuba en una conversación telefónica con el canciller de la isla, Bruno Rodríguez.

«Serguéi Lavrov reafirmó su postura respecto a la inaceptabilidad de la presión económica y política estadounidense sobre Cuba», señaló Exteriores en un comunicado.

El jefe de la diplomacia rusa también expresó su apoyo al «pueblo hermano de Cuba» en la defensa de su soberanía nacional y el derecho de elegir su propio camino de desarrollo.

Además, ambos ministros «abordaron temas clave de la cooperación bilateral y la agenda internacional», agrega la nota oficial.

Lavrov y Rodríguez también abordaron el calendario de los próximos contactos ruso-cubanos, incluida la próxima vigésimo tercera reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana de Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica.

El canciller cubano visitó Moscú el mes pasado, cuando junto con su colega ruso se dirigió a EE.UU. para que renunciase a los planes de un bloqueo naval a la isla caribeña.

Durante una visita no anunciada a la capital rusa, Rodríguez aseguró que pese a las presiones de Washington, La Habana defenderá su soberanía e independencia y mantendrá su rumbo «inalterable». EFE

mos/mra