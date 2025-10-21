Lavrov rechaza un posible cese de los combates de cara a la cumbre de Budapest

Moscú, 21 oct (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy un posible cese de los combates de cara a la cumbre de Budapest entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump.

«Si simplemente nos detenemos, eso significará olvidarnos de las causas originales del conflicto», dijo Lavrov en rueda de prensa.

Lavrov añadió: «Ahora oímos desde Washington que debemos pararnos de inmediato y que no debemos discutir nada más. Detenernos y que la historia juzgue».

En su opinión, dicho cese de las hostilidades supondría una «contradicción» con lo acordado en la cumbre de mediados de agosto en Alaska, y acusó a los europeos de intentar convencer a la Casa Blanca de que cambie de postura y no busquen un «arreglo duradero».

«Sabemos quién se dedica a eso. Son los europeos, los patrocinadores y amos de Zelenski», dijo.

Recordó que Putin y Trump acordaron en Alaska «centrarse en las causas originales y en la necesidad de renunciar a atraer a Ucrania a la OTAN y, si es posible, garantizar plenamente los derechos legítimos de la población rusa y rusoparlante».

Lavrov añadió que «el cese del fuego ahora significará sólo una cosa: una gran parte de Ucrania seguirá bajo el régimen nazi de Kiev. Esa parte de Ucrania será el único lugar en la Tierra en la que estará prohibido por ley todo un idioma, sin hablar de que se trata de una lengua oficial de la ONU y un idioma que habla la mayoría de la población».

El ministro ruso también se mostró sorprendido por las informaciones provenientes de Estados Unidos -la cadena CNN- sobre un posible aplazamiento de su reunión con Rubio.

Con todo, reconoció que en su conversación telefónica nunca hablaron de reunirse, sino sólo de volver a hablar por teléfono.

«No podemos aplazar lo que no fue fijado», añadió Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE

