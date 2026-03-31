Lazzarini: «El nivel de impunidad que hemos tolerado en Gaza ahora se está expandiendo»

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Alicia Hegar

Ginebra, 31 mar (EFE).- El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, advirtió este martes sobre las consecuencias que tendrá la impunidad de la que ha gozado Israel por sus crímenes en los territorios palestinos en el conflicto actual en Oriente Medio.

«Creo que Gaza no es una excepción y que el extraordinario nivel de impunidades que hemos tolerado en ese contexto ahora se está expandiendo», lamentó Lazzarini en una conferencia de prensa que ha ofrecido en su último día en el cargo, que ha ocupado los últimos seis años.

Para el jefe de la UNRWA, la falta de una respuesta internacional al conflicto en Gaza, «ha sentado las bases para una guerra al margen del derecho internacional» que ahora se extiende por todo Oriente Medio.

«Cuando se mataba a periodistas o a trabajadores humanitarios, se les etiquetaba como ‘Hamás’. Ahora están siendo equiparados a Hizbulá en el Líbano», advirtió.

Cerca de 400 empleados de la UNRWA han sido asesinados en Gaza, muchos otros han sufrido lesiones de por vida y otros han sido detenidos arbitrariamente y torturados, apuntó.

Los ataques a las instalaciones de la UNRWA y a sus trabajadores, «no tienen precedentes en los 80 años de historia de la ONU», subrayó Lazzarini, quien afirmó que si esto se sigue aceptando «en otro momento podrá ser otra agencia de la ONU o una misión diplomática» que esté en el punto de mira de Israel.

Lazzarini consideró que esta falta de acción se debe a «una ausencia de valentía y liderazgo» en los países, pero también a sus divisiones internas ante el conflicto palestino.

Estas divisiones pueden influir hasta el punto de determinar si incrementarán o cesarán su apoyo a la UNRWA, apuntó.

El comisionado general añadió que, aunque la agencia renovó su mandato por otros tres años el pasado diciembre, su situación económica es crítica debido al hueco financiero que ha dejado la retirada de dos grandes donante y la reducción del 90 % de la financiación de los países árabes entre 2024 y 2025.

Además de la retirada de Estados Unidos, otro principal donante, Suecia también canceló su apoyo a la UNRWA el año pasado, mientras en los años anteriores aparecía entre los diez países que más contribuían.

A pesar de la crisis de financiación y del bloqueo para la entrada de suministros desde hace más de año y medio, la UNRWA sigue siendo el principal proveedor de atención sanitaria, educación y servicios de agua potable, saneamiento e higiene de la que dependen 2,5 millones de palestinos en Gaza y Cisjordania, además de los que se encuentran en el Líbano, Siria y Jordania.

«Es cierto que a Israel y a otros les gustaría decir que la UNRWA ha sido reemplazada», reconoció Lazzarini, cuya agencia cuenta con más de 15.000 trabajadores en los territorios ocupados.

También subrayó que los ataques a la agencia de la ONU no tienen que ver con una cuestión de neutralidad sino que buscan debilitarla para así socavar los derechos de los palestinos.

El comisionado general señaló que en Gaza la gente continúa viviendo bajo escombros y haciendo horas de cola para acceder a agua potable, mientras que el órgano creado por la denominada «Junta de la Paz» del presidente Donald Trump, con la supuesta intención de liderar la reconstrucción de Gaza, «sigue sin aparecer». EFE

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