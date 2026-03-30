León XIV configura poco a poco y sin sobresaltos la Curia Vaticana

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Cristina Cabrejas

Ciudad del Vaticano, 30 mar (EFE).- Sin prisa pero sin pausa, el papa León XIV va cambiando poco a poco la Curia romana, el gobierno de la Iglesia Católica, con prudencia y sin grandes sobresaltos, entre nombres de total confianza y figuras que no provocan rupturas como el nuevo «número 3», el sustituto de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el italiano Paolo Rudelli.

Este es el primer cambio de relevancia en la cúpula vaticana que acomete León XIV desde su elección el 8 de mayo de 2025, ya que el «sustituto» (como se denomina el cargo de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado) es una de las figuras más influyentes de la Curia, con funciones clave en la coordinación interna y gestión de la Santa Sede.

Tras el poderosísimo Angelo Becciu o el venezolano Edgar Peña Parra, al que se le ha criticado por la gestión posterior a la compra de un edificio en Londres que causó un enorme agujero en las arcas vaticanas y un mediático juicio, León XIV ha elegido a Rudelli, con un buen conocimiento de los mecanismos de la diplomacia vaticana.

No obstante, Rudelli ha sido nuncio apostólico en Colombia desde el 19 de julio de 2023 y se le considera muy cercano al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

Su nombramiento denota además cierto relevo generacional en el centro de mando de la Curia Romana pues Rudelli, de 55 años, es relativamente joven.

Mientras que la tradición indica que los nuevos papas eligen a su secretario de Estado, casi un año después de su elección León XIV mantiene como «número dos» del Vaticano a Parolin, nombrado por Francisco poco después de ser elegido. Ahora, con la presencia de Rudelli, se refuerza la presencia italiana en la Curia romana.

Hasta este lunes, León XIV sólo había cambiado a tres de sus «ministros»: eligió como prefecto del Dicasterio de la Caridad o el llamado «limosnero papal» al arzobispo español Luis Marín de San Martín, de 64 años, antiguo subsecretario del Sínodo, agustino y amigo personal del pontífice, para reemplazar al cardenal Konrad Krajewski, muy vinculado con el papa Francisco.

La semana pasada nombró al arzobispo australiano Antonio Randazzo, prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, sucediendo a Filippo Iannone, elegido el 26 de septiembre como prefecto para los Obispos, el cargo que ocupó Robert Prevost hasta su elección. Ninguna revolución, solo «un cambio de cartera».

Tampoco caras nuevas en el resto de nombramientos, pues León XIV también nombró este lunes a Edgar Peña Parra nuncio apostólico en Italia y la República de San Marino y designó al representante pontificio en Italia, el arzobispo nacido en Canadá de origen bosnio-croata Petar Rajič, como nuevo prefecto de la Casa Pontificia. De nuevo, personas conocidas y muy bien referenciadas en el círculo italiano de la Curia para los nuevos cargos.

Otra de sus personas de confianza colocada discretamente en un cargo de responsabilidad ha sido el cardenal español Ángel Fernández Artime, de 65 años, pro-prefecto del Dicasterio para los Religiosos y a quien en octubre hizo juez del Tribunal de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En enero, León XIV le pidió que introdujera ante los purpurados los trabajos de su primer consistorio y que coordinara la primera sesión.

Poco a poco también se va rodeando de fieles colaboradores como el agustino nigeriano Edward Daniang Daleng, de 48 años, a quien nombró vicerregente de la Casa Pontificia, el departamento que se ocupa de gestionar la agenda del papa, y su secretario particular, el sacerdote de Chiclayo (Perú) Edgard Rimaycuna Inga, de 36, a quien hizo venir de Perú para acompañarle ya como prefecto de los obispos. EFE

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