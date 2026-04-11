León XIV hará historia con la primera visita papal a Argelia, mayoritariamente musulmán

afp_tickers

4 minutos

El papa León XIV se convertirá el lunes en el primer pontífice en visitar Argelia, un país mayoritariamente musulmán, al que llevará un mensaje de diálogo entre el islam y el cristianismo.

Argelia es la primera escala de una gira de 11 días del pontífice estadounidense por cuatro países africanos, que incluye también Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Ningún otro jefe de la iglesia católica ha visitado Argelia, un país del norte de África donde el islam es religión de Estado. La llegada del papa es esperada con impaciencia por la minoría católica.

La visita también tiene una fuerte dimensión personal para León XIV, ya que Argelia fue la patria de san Agustín (354-430), uno de los grandes teólogos del cristianismo, cuya herencia espiritual impregna su pontificado.

Mientras el mundo observa con ansiedad la guerra que hace estragos en Oriente Medio, la coexistencia pacífica estará en el centro del mensaje del papa en un país donde el 99% de sus 47 millones de habitantes es musulmán.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el objetivo del papa es «dirigirse al mundo islámico, pero también afrontar un desafío común de convivencia».

La Constitución de Argelia garantiza la libertad religiosa, aunque las autoridades deben aprobar tanto el lugar de culto como el predicador.

Sin embargo, los grupos de derechos humanos afirman que la represión de las minorías religiosas ha continuado en Argelia en los últimos años.

Tres organizaciones —Human Rights Watch, EuroMed Rights y MENA Rights Group— emitieron la semana pasada una carta conjunta pidiendo al pontífice que aborde esta cuestión durante su visita.

– Significado simbólico –

El viaje ha sido elogiado en la prensa local por su «significado simbólico e histórico», que va mucho más allá de los 9.000 católicos de Argelia.

Para el diario gubernamental El Moudjahid, es un símbolo del «poder diplomático argelino», que refleja la «estabilidad del país, su papel como mediador regional y su capacidad para entablar diálogo con actores mundiales», señaló el periódico.

En Argel el lunes por la mañana, el papa se reunirá con el presidente Abdelmadjid Tebboune y pronunciará un discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático.

No se prevén apariciones públicas en la capital y el famoso papamóvil, el vehículo blanco que los pontífices utilizan para pasar entre las multitudes de fieles, permanecerá en el aeropuerto, según el sitio de noticias Casbah Tribune.

Por la tarde, el papa visitará la Gran Mezquita de Argel —una de las más grandes del mundo— y también se reunirá con la comunidad católica.

También rezará en privado en la capilla dedicada a los 19 sacerdotes y monjas asesinados durante la década negra de la guerra civil (1992-2002).

Sin embargo, no visitará el monasterio de Tibhirine, cuyos monjes fueron secuestrados y asesinados en 1996, un hecho aún envuelto en misterio.

– Hijo de san Agustín –

La parada más simbólica para el papa tendrá lugar el martes, con un viaje a la ciudad oriental de Annaba, antigua residencia de san Agustín, donde León celebrará una misa.

Desde el momento en que se convirtió en papa, el 8 de mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco, León se ha presentado como «hijo» del célebre teólogo.

El padre Fred Wekesa, rector de la basílica de san Agustín en Annaba, afirmó que la visita de León es un «momento profundamente significativo» que dará a su pequeño rebaño un «mensaje de ánimo y solidaridad».

«Con mucha frecuencia, personas ven este país a través del prisma de los ‘años oscuros'», añadió, en referencia a la guerra civil de 1992 a 2002, cuando 200.000 personas fueron asesinadas en el conflicto entre islamistas y fuerzas de seguridad.

«Con la visita del Santo Padre el mundo entero verá la hospitalidad y la generosidad del pueblo argelino», dijo Wekesa.

«Somos capaces de vivir juntos en paz».

burs-cmk/ar/ams/giv/ahg/meb